Los consejos del Ibex bajan un 8% su retribución: estos son los que más ganaron

La retribución de los consejos del Ibex 35 alcanzó los 288,18 millones en 2018, según los datos remitidos por las compañías a la CNMV. En este cálculo se incluye la remuneración por pertenencia al consejo, el sueldo de los consejeros, la retribución variable en efectivo, el pago en acciones y las aportaciones a los sistema de ahorro a largo plazo. Respecto a lo repartido un año antes, supone un recorte del 7,77%.

Hasta 13 compañías del Ibex 35 (en el cómputo se excluye ArcelorMittal y a Inditex, que presenta sus resultados en marzo) recortaron el importe repartido a los consejos. Por encima de todos destaca CIE con un descenso del 73%, desde los 20,47 millones entregados en 2017 a los 5,51 millones abonados durante el pasado ejercicio.

El segundo puesto entre los mayores recortes a los emolumentos percibidos por los integrantes de los consejos de administración fue para Acciona. La compañía de infraestructuras y empresas renovables rebajó en un 60,3% la retribución de su órgano de dirección, pasando de los 17,26 millones de euros distribuidos en 2017 a los 6,84 millones abonados el pasado ejercicio. Tanto en este caso como en el de CIE el recorte se vio acrecentado por los planes de incentivos plurianuales entregados un año antes, que dispararon la remuneración percibida por los órganos directivos. El presidente de Acciona José Manuel Entrecanales ingresó cuatro millones, la mayor parte (3,6 millones) en metálico.

Con una reducción del 40,79% se sitúa el consejo de Indra, que percibió 8,17 millones de euros.

Otras 16 empresas procedieron a elevar la retribución de sus consejos. Los ejemplos más llamativos de esta corriente corren a cargo de Naturgy y Siemens Gamesa. La retribución total del máximo órgano de dirección de Naturgy en 2018 ascendió 23,2 millones, un 184% más que en 2017. Este incremento obedece fundamentalmente a la indemnización que se abonó a su ex consejero delegado Rafael Villaseca, que ejerció dicho rol en la compañía durante 14 años. Francisco Reynés en calidad de primer ejecutivo desde el 6 de febrero de 2018 percibió una remuneración total de 4,305 millones.

El segundo mayor aumento fue para Siemens Gamesa. Su consejo duplicó el dinero recibido en 2018, hasta situarse en los 3,4 millones. No obstante, su retribución del año pasado no es comparable con la de 2017, puesto que el proceso de fusión entre ambas compañías no finalizó hasta abril de 2017.

En Bankinter, su consejera delegada, María Dolores Dancausa, percibió dos millones en metálico, importe al que hay que 1,28 millones en concepto de acciones. El consejo de la entidad elevó un 98% su remuneración.

Cuatro compañías (Amadeus, Endesa, Mediaset y Red Eléctrica) mantuvieron estable la retribución al consejo, con variaciones inferiores al 1%.

Aena vuelve a ser un año más la compañía que menos retribuye a su consejo. En 2018 la remuneración se situó en 120.000 euros. La compañía contó en 2018 con dos presidentes: Jaime García- Legaz (que ganó 105.000 euros al frente del ente semipúblico) y Maurici Lucena, que asumió las funciones el pasado 16 de julio, periodo por el que recibió 74.000 euros. La cara opuesta la representa Santander. Aunque la retribución a su consejo experimentó un descenso del 8,6%, continúa siendo la firma que más remunera: 28,9 millones.