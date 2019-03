El Consejo de Ministros reforma los alquileres sin limitar los precios y con escasos incentivos fiscales

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes a un nuevo real decreto en materia de alquiler, después de que fracasara un texto similar hace apenas un mes. La nueva regulación contempla la elaboración de un índice de precios, la indexación de las subidas de la renta durante el contrato al IPC, y la ampliación de los contratos, prórrogas y plazos de preaviso. No incluye, sin embargo, medidas de control de precios, tal y como reclamaba Podemos, ni incentivos fiscales significativos, más allá de ciertas bonificaciones para viviendas protegidas. El texto será publicado en el BOE este sábado previsiblemente, por lo que afectará a los nuevos contratos de alquiler que se firmen a partir del lunes.

Índice de precios

El Gobierno elaborará un índice oficial de precios “de carácter informativo” en un plazo máximo de ocho meses para aportar mayor información y transparencia al mercado del alquiler y servir de soporte a las comunidades autónomas que deseen llevar a cabo políticas de índole fiscal. El índice, que se hará lo más detallado posible bajando hasta nivel de distritos, se nutrirá, entre otros, del registro de depósito de fianzas de las comunidades autónomas y de los datos agregados de la Agencia Tributaria, el catastro y el Registro de la Propiedad.

En todo caso y según han insistido fuentes de Fomento el índice "no es un paso previo para el control de precios". Un real decreto ley, han añadido, no tiene potestad para entrar a regular un derecho fundamental como es el derecho a la propiedad. Tendría que llevarse a cabo a través de una ley, y Fomento ha subrayado que, al menos hasta que acabe la legislatura, "no está en los planes del Gobierno" regular precios.

MÁS INFORMACIÓN Fomento insiste en que no habrá limitación de precios en el decreto de los alquileres

Mayores garantías en los contratos

El nuevo texto recoge que la actualización del precio del alquiler durante la vigencia del contrato solo podrá estar sujeta al IPC, algo que figuraba en la Ley de Arrendamientos Urbanos hasta que el PP la eliminó en 2013. Además, los contratos tendrán validez ante terceros aunque no figuren inscritos en el Registro de la Propiedad, lo que da garantías al inquilino en caso de que el inmueble cambie de manos.

Los contratos tendrán una duración de cinco años en lugar de tres, y de siete si el casero es una empresa, algo que desde Fomento justifican por el tratamiento fiscal más favorable que tienen los fondos de inversión, y para cumplir con las exigencias de Podemos. También se amplía el plazo de la prórroga tácita de uno a tres años, así como el plazo de preaviso para no renovar el contrato, que pasa de uno a cuatro meses para el arrendador y de uno a dos para el inquilino.

El Gobierno limita además las fianzas a un máximo de tres mensualidades y fija que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato corran a cargo del casero cuando éste sea una persona jurídica.

Medidas fiscales

A pesar de que en un principio estuvo encima de la mesa de negociaciones, el texto finalmente no incluye la posibilidad de que los ayuntamientos bonifiquen hasta en un 80% el IBI a los arrendadores que alquilen ciñéndose al índice de precios. Si bien es una posibilidad que se analizó, el Ministerio ha reconocido que la medida "no tenía la madurez suficiente" para salir adelante, aunque seguirán estudiándola.

Sí se habilita a los ayuntamientos para bonificar hasta en un 95% la cuota del IBI a los propietarios que alquilen a rentas limitadas por ley, lo que afectaría únicamente a viviendas protegidas. Las entidades locales podrán establecer igualmente recargos o bonificaciones en el IBI en el caso de viviendas vacías, aunque para ello será necesario que definan primero ese concepto.

También quedarán exentos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) los contratos de alquiler de vivienda “para uso estable y permanente”.

El real decreto contempla además que la posibilidad de que las administraciones locales puedan ejercer su derecho de adquisición preferente de aquellos inmuebles que vayan a venderse de formen íntegra y en el que haya personas viviendo de alquiler. Habilita, igualmente, a los ayuntamientos a utilizar su remanente de tesorería a política de vivienda y desarrollo de un parque de casas públicas, un impedimento que antes tenían por la regla de gasto.

Protección ante desahucios

La nueva regulación incluye mayores garantías frente a los desahucios. Los juzgados tendrán que notificar de oficio a los servicios sociales de todos los procedimientos de desahucio para comprobar si los inquilinos se encuentran en una situación de vulnerabilidad. De ser así, y mientras se busca una alternativa habitacional se aplazará la ejecución tres meses si el propietario es una empresa y de uno si se trata de un particular. También se acabe con los desahucios con fecha abierta y se obligará a que el juzgado especifique a fecha y hora exacta en la que se vaya a llevar a cabo.

Pisos turísticos

Respecto al alquiler turístico, el Gobierno lo saca de la LAU y pasa a ser regulado por la normativa de actividad turística de cada comunidad autónoma. Se modifica, igualmente, la ley de propiedad horizontal para que las comunidades de vecinos puedan limitar este tipo de alquileres por mayoría de tres quintas partes de los propietarios en vez de por unanimidad, tal y como se requería hasta ahora. También se prevé que se pueda exigir a los propietarios que realicen actividades turísticas una mayor aportación a los gastos de la comunidad.