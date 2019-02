BMW y Daimler se alían para lanzar cinco empresas de manera conjunta

El grupo BMW y Daimler han firmado un acuerdo de cooperación a través del cual crearán cinco empresas conjuntas e invertirán más de 1.000 millones de euros en nuevos servicios de movilidad. Según informaron las dos empresas este viernes, las cinco joint venture son Reach Now (para servicios multimodales), Charge Now (para servicios de recarga), Free Now (para servicios de taxi), Park Now (para servicios de estacionamiento) y Share Now (para servicios de coche compartido).

"Nuestros servicios de movilidad han generado una sólida base de clientes y ahora estamos dando el siguiente paso estratégico. Estamos reuniendo la fuerza y la experiencia de 14 marcas exitosas e invertimos más de 1.000 millones de euros para establecer un nuevo actor en un mercado de rápido crecimiento", ha señalado el presidente de Daimler, Dieter Zetsche.

Zetsche ha subrayado que, al crear una red inteligente de empresas conjuntas, BMW y Daimler podrán configurar la movilidad urbana actual y futura y aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la digitalización, los servicios compartidos y las crecientes necesidades de movilidad de los usuarios. "Otra posible opción es la cooperación con otros proveedores, incluidas las participaciones en 'startups'", ha apuntado el directivo.

Por su parte, el presidente del grupo BMW, Harald Krüger, ha destacado que 60 millones de clientes (que suman entre ambos grupos) se beneficiarán de un ecosistema sostenible y "perfectamente" integrado por distintos servicios.

"Tenemos una visión clara: estos cincos servicios se fusionarán cada vez más para formar una cartera única de servicios de movilidad con una flota de vehículos totalmente autónomos, que se cargan y estacionan de manera autónoma y se interconectan con los otros modos de transporte", ha asegurado Krüger.

El directivo resaltó que esta cooperación con Daimler será "piedra angular" de la estrategia de la compañía como proveedor de movilidad. "La cooperación es la manera perfecta para que podamos maximizar nuestras posibilidades en un mercado en crecimiento, mientras compartimos las inversiones", indicó.

Las joint ventures

Con Reach Now, BMW y Daimler ofrecerán a más de 6,7 millones de personas acceso "directo y simple" a una gama de servicios de movilidad a través de una única plataforma multimodal. La aplicación pondrá a disposición de los clientes varias opciones para ir de A a B, como coches compartidos, bicicletas de alquiler, etc. Daniela Gerd tom Markotten será la consejera delegada de la firma y Johannes Prantl el director financiero.

Por su parte, Charge Now es un servicio de Digital Charging Solutions (DCS) y hace que los puntos de recarga públicos sean rápidos y fáciles de localizar, usar y pagar, tanto en Alemania como en otros países. Digital Charging Solutions desarrolla un acceso "simple y estandarizado" a puntos de carga públicos para fabricantes de automóviles y operadores de flotas, y cuenta con más de 100.000 puntos de carga en 25 países.

Según ambas compañías, Park Now hará que el estacionamiento sea "más fácil", tanto en la calle como en estacionamientos. Los usuarios podrán desde reservar plazas de aparcamiento, administrar su tiempo de estacionamiento a pagar la tarifa a través de la aplicación. Charge y Park Now estarán encabezadas por Jörg Reimann como consejero delegado y Thomas Menzel como director financiero.

De su lado, Free Now ofrecerá la posibilidad de coger un taxi, solicitar un chófer privado con vehículo de alquiler o alquilar una scooter eléctrica. Estará liderada por Marc Berg como consejero delegado y Sebastian Hofelich como director financiero.

Share Now es un servicio de carsharing que cuenta con una flota de 20.000 vehículos repartidos en 31 ciudades de todo el mundo y Olivier Reppert será el consejero delegado de la firma. Stefan Glebke ha sido nombrado director financiero.

"Representan soluciones innovadoras del grupo BMW y Daimler para ciudades y municipios que buscan hacer que su tráfico sea más eficiente y sostenible", han señalado desde ambas compañías.