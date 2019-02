Ibex en directo: indecisión en las Bolsas en otro día de negociaciones comerciales

Nuño Rodrigo

Altamier: "la parte más difícil de las negociaciones con EE UU viene ahora"

El ministro de Economía, alemán, Peter Altmaier, ha afirmado que las próximas conversaciones comerciales con Estados Unidos serán la parte más difícil de las negociaciones. "No estamos aún donde queremos estar. Hemos hecho un tercio del camino y lo difícil llega ahora", aseguró. Altmaier aseguró además que no cree que EE UU vaya a imponer aranceles al automóvil, pues no cree sostenible el argumento de que amenazan la seguridad nacional.