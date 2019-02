La opinión de los expertos: las elecciones no van a cambiar la tónica del mercado

Estaba descontado por el mercado y ha ocurrido. El presidente del gobierno más breve de la democracia, Pedro Sánchez, ha adelantado las elecciones generales al próximo 28 de abril tras el rechazo a sus Presupuestos. Se ha puesto fin así a una legislatura de dos años y diez meses de duración. Aunque con matices, los expertos consultados sostienen que los comicios no van a cambiar la tónica del mercado español, muy condicionado ahora a lo que sucede en Wall Street y pendiente, al igual que el resto de índices, de la desaceleración económica y de las negociaciones comerciales. Añaden, además, que el Ibex 35 sigue lastrado los bancos y que la inestabilidad política, con Cataluña en foco, mantiene el dinero extranjero alejado de la Bolsa española.

Desde Renta 4 indican que la convocatoria de elecciones está teniendo un "impacto limitado", con la prima de riesgo contenida en niveles en torno a 115 puntos básicos y el comportamiento del Ibex en línea con otras Bolsas.

"Esta decisión estaba ampliamente descontada por el mercado y apenas se ha registrado reacción en los mercados financieros. En el caso del Ibex 35, el selectivo recibía la noticia en torno a los 8.975 puntos y un avance del 0,24% y se ha mantenido después prácticamente sin cambios en torno a esos mismos niveles", apunta Aitor Méndez, de IG, que señala no obstante que "desde que se consumó el rechazo definitivo a los Presupuestos Generales el pasado miércoles, el selectivo español ha estado un paso por detrás de sus homólogos europeos, aunque sin grandes dramas".

El Ibex 35 se ha encontrado en el nivel de los 9.000 puntos una fuerte resistencia que logra superar con la misma facilidad que pierde una sesión sí y otra también, y el sector bancario es uno de los culpables ante las expectativas de que los tipos de interés sigan bajos por más tiempo de lo esperado, dicen los expertos.

El analista de ActivTrades, Eduardo Bolinches, explica que detrás de la apatía del Ibex 35 en las últimas sesiones se encuentra el vencimiento de opciones y futuros del tercer viernes de cada mes. Pero destaca que "mientras no haya correcciones severas que hagan perder los 8.840 puntos no hay que tener miedo". Añade que en el caso del selectivo español son los sectores bancario y energético -los que más peso tienen en el índice- los que no terminan de tirar hacia arriba y no dejan superar la "muralla china de los 9.000 puntos". Con todo, el experto sostiene que, pase lo que pase tras los comicios de abril, hasta que no se resuelva el conflicto catalán el Ibex no tendrá fuerza para retomar las subidas, con permiso eso sí de los indicadores macroeconómicos. A su juicio, ha sido la crisis catalana la que ha ahuyentado el dinero extranjero de la Bolsa española. "Antes del referéndum del 1-O de Cataluña el Ibex superaba los 11.000 puntos y desde entonces la tendencia ha sido a la baja y hasta que no desaparezca el conflicto no volverá el dinero extranjero", asevera.

Por su parte, el analista independiente José Luis Cava asegura que "la Bolsa es una máquina que descuenta expectativas y el escenario de elecciones ya estaba ampliamente descontado". Coincide en que "el dinero ha huido de España hace tiempo" y es muy difícil que la Bolsa retome las subidas en los próximos meses porque los bancos "están muy tocados" ante un escenario de tipos bajos que parece que va a continuar. "Las elecciones no van a cambiar nada porque la economía va a ir a peor", subraya.

Alex Fusté, estratega jefe de Andbank, expone en un reciente informe que los bancos son un problema para el Ibex porque "en EE UU los tipos de interés ya han subido (en cuatro ocasiones tan solo el pasado año), mientras que en Europa vamos con cuatro años de retraso". Comenta que "el precio del dinero es uno de los principales problemas del sector en Europa y España, con tipos de interés que siguen en el 0%, lo que afecta directamente a los márgenes (la diferencia entre lo que los bancos pueden cobrar por los préstamos y lo que ofrecen por los depósitos). Las previsiones apuntan a que no es probable que se produzca una subida de tipos de interés antes de principios de 2020, una circunstancia que seguirá pesando en la banca española".

En este escenario, para Juan José Fernández-Figares, de Link Securities, de momento la Bolsa está tranquila, pero recuerda que, en los cuatro últimos años, el comportamiento relativo del mercado español en relación a las principales Bolsas europeas ha sido mucho peor a pesar del mayor crecimiento que ha experimentado la economía del país. "Ello ha sido consecuencia de la inestabilidad política, con gobiernos en minoría parlamentaria. Si de estas elecciones no sale un gobierno sólido, la bolsa española va a seguir fuera del radar de los inversores extranjeros", opina Fernández-Figares, que cree que lo que realmente hace falta es que de las urnas salga un gobierno estable.