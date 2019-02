Según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, las pequeñas y medianas empresas representan el 99,8% del total de las empresas españolas. Tenemos que ser conscientes del gran papel de las pymes en nuestra sociedad, ya que aportan el 63% del producto interior bruto y en ellas se emplea el 74% de los trabajadores del país. Las pymes son las que tiran del carro de la economía. Sí, es así, y hay que decirlo bien alto, debemos sentirnos muy orgullosos de lo que son y de su contribución a la sociedad. Tienen fe y luchan por sus sueños mejorando no sólo su vida, sino la de muchas familias. Corren riesgos, se atreven a sufrir grandes fracasos y por eso muchas veces son capaces de conseguir grandes éxitos.

Debemos reflexionar sobre el papel de nuestras empresas en el nuevo entorno global y en la sostenibilidad del crecimiento futuro, sirviendo de guía la Agenda 2030 de la ONU. Las pymes, no solo las grandes compañías, deben involucrarse en los objetivos de desarrollo sostenible.

Uno de estos objetivos es luchar contra la pobreza y uno de los colectivos más vulnerables son los niños.

Ellos son los futuros emprendedores y aunque los líderes mundiales se han comprometido en acabar con la pobreza en el año 2030, si desde las pymes no se invierte también en darles oportunidades, en esa fecha habrá más de 167 millones de niños viviendo en condiciones de pobreza extrema, según UNICEF.

Tenemos que potenciar el espíritu emprendedor y para ello es fundamental adaptar el sistema educativo al mundo que viene. Apostar por la transformación de la educación, y que la misma esté acorde con las necesidades reales que tiene el mercado, es trabajar por la igualdad de oportunidades.

¿Y las pymes tienen capacidad para ayudar? Por supuesto que sí, y cabe subrayar que ayudar a la gente, no solo a nosotros mismos, es el regalo más maravilloso que podemos hacer. Enseñar a nuestros hijos que el éxito en la vida es que haya mucha gente que vive mejor gracias a que ellos existen, es el mejor legado que podemos dejarles para poder construir un mundo mejor.

Creo firmemente que, en el futuro, las empresas en general y las pymes en particular que no sean responsables desaparecerán. La nueva era de la responsabilidad social es la Agenda 2030.

Nos marca el camino a seguir; estados, empresas y sociedad civil debemos trabajar unidos por un futuro en el que haya igualdad de oportunidades para todos.

José María Torres es Presidente ejecutivo de Grupo Numintec