BBVA reduce un 99% su exposición al riesgo soberano de Venezuela

El riesgo venezolano en las cuentas del BBVA a cierre de 2018 se ha reducido a su mínima expresión. El país ha pasado a ser casi irrelevante desde el punto de vista de resultados y patrimonio. Además, la exposición al riesgo soberano venezolano ha pasado en un año de 137 millones de euros a un millón de euros, una rebaja del 99,3%, tanto por algún vencimiento como por el hundimiento del bolívar, la moneda de Venezuela, un país sumido en una profunda crisis económica, social y política, en la que pugnan por ser reconocidos como presidentes Nicolás Maduro y Juan Guaidó..

Banco Provincial, la principal filial de BBVA en Venezuela, ha pasado a tener un valor neto en libros negativo en las cuentas consolidadas del banco español, según reflejan los anexos al informe anual puestos a disposición de los accionistas. La unidad de negocio de Venezuela en su conjunto ha reducido su peso patrimonial en las cuentas del grupo a solo 76 millones de euros, según fuentes de la entidad. El banco llegó a tener en Venezuela un negocio boyante que prácticamente ha desaparecido, pero donde también ha minimizado el riesgo patrimonial y la exposición al riesgo soberano debido al hundimiento del bolívar.

Según figura en la relación de sociedades dependientes que figura como anexo a sus cuentas consolidadas, el valor neto en libros para el grupo BBVA de Banco Provincial ha pasado a ser negativo por importe de 130 millones de euros, frente a los 31 millones positivos que tenía el año anterior. Banco Provincial, en el que el BBVA es el principal accionista, cerró con pérdidas de 18 millones y un patrimonio de 140 millones. Ante la devaluación del bolívar de más del 99%, el tamaño de dicho banco medido en euros también se ha reducido notablemente.

Cada vez más pequeño

En 2013 Banco Provincial ganaba 645 millones de euros y tenía más de 22.000 millones de euros en activos. A cierre de 2018, BBVA cifra en sus cuentas los activos de Banco Provincial en solo 296 millones y los pasivos en 174 millones. Nunca el banco venezolano había sido tan pequeño en las cuentas de BBVA. Fuentes del banco explican que, en todo caso, el conjunto de la unidad de negocio de Venezuela (que incluye alguna filial fuera del país) ha quedado con un valor en libros a cierre de año de 76 millones. Ese es el mínimo riesgo patrimonial del grupo en el país. De hecho, en los stress test que ha realizado el propio banco a su cartera, el impacto anticipado de un escenario de estrés en Venezuela es nulo.

En la memoria de sus cuentas anuales, BBVA recuerda que desde 2015 no utiliza los tipos de cambio oficiales para convertir sus cuentas en Venezuela a euros, dado que no son representativos, sino que usa un tipo de cambio estimado. Además, el banco explica que ha hecho reajustes en sus cuentas porque la experiencia acumulada en el país "permite afirmar que existe una elevada complejidad a la hora de trasladar la mecánica de contabilización por inflación junto con los movimientos históricos del tipo de cambio de una forma que resulte económicamente entendible, especialmente cuando no existe una evolución consistente entre inflación y tipo de cambio en cada periodo".

Por ello, el grupo ha realizado un cambio de política contable para registrar en una única partida de los fondos propios "tanto de la revalorización de las partidas no monetarias por efecto de la hiperinflación, como de las diferencias de conversión generadas en la conversión a euros de los estados financieros reexpresados de las filiales en economías hiperinflacionarias". Por ello, a reclasificado partidas por importe de unos 1.800 millones (con intereses minoritarios de unos 800 millones) en una partida de fondos propios en los últimos tres ejercicios. Banco Provincial pasa a figurar en esa partida ("Ganancias acumuladas, Reservas de revalorización y Otras reservas por sociedades") restando 124 millones en 2018.

En cuanto a la plantilla, el número medio de empleados en las filiales venezolanas ha continuado descendiendo en 2018. En dos años, la plantilla media anual de BBVA en Venezuela ha pasado de 5.097 a 3.631 empleados, una disminución del 29%. Y con tendencia descendente, pues a cierre de año quedaban ya solo 3.384 empleados, 775 menos que un año antes.