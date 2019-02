Brufau dice que Repsol espera seguir en Venezuela “al menos 20 años más”

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha respondido este lunes a la situación política que vive Venezuela, después de que el presidente de la Asamblea, Juan Guiadó, se proclamase presidente del país. "Llevamos 20 años en Venezuela y esperamos seguir al menos 20 años más", ha afirmado Brufau a la salida de un acto en Barcelona en declaraciones a varios medios confirmadas por fuentes de la compañía

"Sea un Gobierno o sea otro, lo que queremos es siempre lo mejor para los venezolanos", ha dicho el primer ejecutivo de la compañía. “Ningún país se ha hundido, siempre han terminado saliendo de situaciones difíciles” ha dicho y ha añadido que si la situación de Venezuela empeora "lo de menos será Repsol porque lo importante son los venezolanos".

Previamente, Brufau había declinado entrar en valoraciones políticas sobre el país: “No puedo opinar sobre temas políticos. Respetamos lo que hagan los gobernantes, los que sean y como sean”, según declaraciones recogidas por Europa Press.

Estas declaraciones del presidente de Repsol se producen después de que esta mañana el presidente del Gobierno haya reconocido a Guiadó como el presidente de Venezuela encargado de convocar elecciones, después de que Nicolás Maduro declinase el ultimátun de convocar comicios en 8 días. La declaración de Sánchez se ha producido de forma simultánea al resto de países de la Unión Europea como Francia o Alemania.

Fuertes provisiones



El presidente de Repsol explicó que la compañía ha provisionado desde el punto de vista contable gran parte de su exposición patrimonial en Venezuela. Así, sobre la valoración de los activos, señaló: “Una cosa es el valor contable, que hemos provisionado de forma muy prudente, y otra cosa el valor operativo, porque somos uno de los mayores productores de petróleo y gas”.

Como adelantó CincoDías el pasado viernes, la petrolera ha decidido seguir con su política de provisiones en las cuentas de cierre de año, minimizando su exposición patrimonial en Venezuela, que ya se había reducido a 30 de septiembre pasado hasta 796 millones de euros, poco más de un tercio de la cifra de un año antes. En 2017, Repsol ya anunció un deterioro de los activos en Venezuela por 434 millones de euros y hasta septiembre de 2018 llevaba ya provisionados otros 497 millones por riesgo de recuperación de créditos, activos fiscales e inversiones. Con las nuevas provisiones, saneamientos y deterioros a cierre de año la exposición patrimonial quedará muy reducida.

En este mismo acto, Brufau ha afirmado que el anuncio de la intención de prohibir determinadas tecnologías, como las referidas a los motores de combustión diésel o gasolina, no solo es errónea desde el punto de vista de los incentivos a la libre investigación científica, sino que es "profundamente contraproducente desde el punto de vista de lucha contra el cambo climático y la calidad del aire". Preguntado sobre qué coche se compraría, Brufau ha contestado: "Un diésel que contamina menos y si no me dejasen entrar en la ciudad demandaría al alcalde".