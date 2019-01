Las agencias prevén un fuerte repunte de viajes de españoles al extranjero

Viajar se ha convertido en una prioridad en todo el mundo. Los últimos datos de la Organización Mundial de Turismo revelan que en 2017 viajaron 1,32 billones de personas en todo el mundo y las previsiones de ese organismo estiman que la cifra llegará a 1,8 billones en 2030.

Una tendencia de la que no han quedado al margen los viajeros españoles, en gran medida espoleados por una recuperación económica desigual. Los últimos datos de la balanza de pagos, del Banco de España, constatan ese crecimiento sin precedentes del gasto realizado por los turistas españoles. Entre enero y octubre, el desembolso realizado en sus desplazamientos al extranjero se elevó hasta los 18.374 millones de euros. Se trata de la cifra más elevada de la serie histórica, iniciada en 1993, y si la tendencia de los diez primeros meses se mantiene hasta el cierre del año (con incrementos interanuales de dos dígitos), el gasto realizado por los turistas españoles en el extranjero superará por primera vez los 21.000 millones de euros.

Las agencias de viaje constatan esa tendencia. La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave), que engloba a 550 asociados y 1.000 puntos de venta, señala que esa mayor propensión de los españoles al viaje ya se produjo en 2018. “Más de un 62% de los encuestados [agencias de viajes y touroperadores]afirmó haber registrado un crecimiento de su facturación de entre el 5 y el 10%”, recalca el comunicado de Acave, que incide en los buenos resultados para este ejercicio a partir de la información proporcionada por sus asociados. “Las familias incrementaron en 2018 el presupuesto que destinan a viajes, y consecuencia contrataron vacaciones para destinos más remotos, lo que situó la demanda para países asiáticos en niveles similares a los de antes de la crisis”. La nota también corrobora la tendencia de la recuperación de destinos competidores de España por captar turismo de sol y playa, especialmente en el caso de Egipto.

Las previsiones para este ejercicio, extraídas a partir de la encuesta a los 550 socios, muestran una estimación de crecimiento de la contratación cercana al 10%. “Los hogares españoles cada vez dedican más presupuesto a los viajes. Los destinos internacionales favoritos son las principales capitales europeas y los destinos de larga distancia, como Japón, EE UU y países del sudeste asiático”, recalca.

Last minute

Lo que no ha cambiado es la tendencia de los viajeros españoles para esperar a última hora para contratar sus viajes. Pese a que solo el 5% de la venta de viajes de los españoles se realiza recurriendo al last minute (reservas de última hora), cada vez es menor el porcentaje de españoles que anticipan la contratación de sus viajes. “Un 25% (aquí están incluidos los del last minute) lo hará con una antelación de menos de 30 días, mientras que el 60% de las agencias augura que los españoles seguirán realizando sus reservas con entre 1 y 3 meses de antelación”, recalca el informe, que destaca que solo un 15% lo hará entre 3 y 6 meses antes del viaje.