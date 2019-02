La moda infantil estrena pasarela propia en Madrid

La Feria Internacional de Moda Infantil y Juvenil (FIMI), que empieza hoy en Ifema, abrirá por primera vez su pasarela al comprador final para que todos los asistentes tengan la oportunidad de conocer de cerca las propuestas otoño-invierno 2019-2020 de diseñadores como Agatha Ruiz de la Prada, Nieves Álvarez y Francis Montesinos.

El desfile, al que acudirán compradores, prescriptores, celebridades y medios especializados, comenzará hoy a las 18.30 y continuará mañana a las 13.30 en el pabellón 14 del recinto ferial madrileño.

La FIMI Kids Fashion Week es la actividad estelar de FIMI, salón con 52 años de historia que por primera vez organizan en conjunto las Ferias de Valencia y Madrid como parte de un acuerdo de colaboración firmado en octubre pasado que contempla su coincidencia en fechas con el de Puericultura Madrid, aunque de momento los certámenes se seguirán celebrando de forma separada (el del mundo del bebé está previsto para octubre).

En la exposición comercial, solo para profesionales, participan 230 marcas de nueve países: Alemania, Argentina, Bélgica, España, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido y Turquía. El sector espera haber alcanzado el año pasado una facturación total de 1.284 millones de euros gracias al crecimiento de las exportaciones en más de un 6% (705 millones) y la recuperación del mercado nacional en un 3%.

La única pasarela dedicada a la moda infantil en España mostrará esta edición las creaciones de dos de sus diseñadoras más fieles: Agatha Ruiz de la Prada y Nieves Álvarez, con su marca N+V (creada en alianza con las hermanas Villalobos); y de Francis Montesinos, quien se estrenará, tanto en la exposición comercial como en el desfile, con su primera colección de ropa para niños En alas de las hadas, una línea de vestir y ceremonia que trae de la mano de Creaciones Alber.

El espacio Nuditos ofrece a los estudiantes de diseño la posibilidad de mostrar sus ideas a los profesionales del sector

Las propuestas de estos creadores cobrarán vida junto a las de Abel & Lula by Mayoral, Dolce Aela, Dolce Petit, JV José Varón, Eve Children, Querida Philippa y Philippa Petit. Las marcas canarias It Child y Mi Menina, que participan en representación de la plataforma Moda Cálida, y las italianas Please y Trybeyond, del gigante Mauli, completan el programa.

Pero en FIMI no solo hay cabida para las marcas y autores ya consagrados. El salón ofrece a los estudiantes de diseño y moda la posibilidad de mostrar sus ideas a los profesionales del sector a través de Nuditos. Este espacio, que cuenta también con su propia pasarela, es de visita obligada para los expositores y visitantes interesados en cazar nuevos talentos.

En esta ocasión, estudiantes de las escuelas de arte superior y diseño (EASD) de Orihuela (Alicante), Valencia, Mestre Mateo de Santiago de Compostela y ESNE, adscrita a la Universidad Camilo José Cela de Madrid, presentarán sus propuestas con la ilusión de ser descubiertos para diseñar las colecciones del futuro.