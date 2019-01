La edad media del parque de motos en España aumenta y alcanza ya los 15,6 años

Las motos que circulan por España son cada vez más viejas. Ya superan los 15,6 años de media de edad. "Es una absoluta barbaridad, sobre todo si se compara con los países del entorno", ha dicho este martes José María Riaño, secretario general de Anesdor, la asociación nacional de empresas del sector de dos ruedas. "En Italia, por ejemplo, ronda los ocho años y en Francia está en torno a los nueve", ha explicado el directivo en una rueda de prensa en la que han hecho un balance del sector en el 2018.

El año pasado, las matriculaciones de motos y ciclomotores aumentaron un 8,9%, hasta un total de 173.545 unidades. En el caso de las motocicletas, que representaron el 91% del mercado, crecieron un 14,3%. Dentro de este tipo de vehículos, los scooters acapararon más de la mitad de las ventas.

En cuanto a ciclomotores, estos experimentaron un descenso en sus matriculaciones del 26,4%. Las razones son varias. En primer lugar, en 2018 entró en vigor la normativa de emisiones Euro 4 para este tipo de transporte, lo que provocó que se adelantaran matriculaciones a finales de 2017. Por otro lado, desde Anesdor han explicado que este segmento está compitiendo en una situación de desventaja frente a los nuevos dispositivos de micromovilidad, como los patinetes, ya que estos últimos no tienen las mismas exigencias que los ciclomotores, como que no es necesario tener una edad mínima para usarlos, no se requiere carné, ni casco, ni seguro.

Por su parte, las matriculaciones de motos eléctricas han aumentado un 71,8% respecto a 2017, con un total de 7.328 unidades. Representan ya el 4,7% de la cuota de mercado.

Para el próximo año, el sector prevé tener un crecimiento más moderado de en torno al 3% con las motocicletas siendo la principal palanca que tire de ese incremento. En 2019, Anesdor espera que los ciclomotores vuelvan a caer un 2,3%.