La Comunidad de Madrid plantea una reforma legal 'expres' para parar la huelga del taxi

La Comunidad de Madrid no ha tardado ni 24 horas en reaccionar a la amenaza de huelga indefinida de los taxistas madrileños, que arrancará el próximo lunes. El presidente regional, Ángel Garrido, les ha ofrecido hoy una "reforma exprés" de la Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos "en defensa de los derechos de los taxistas" que, según ha señalado, "están sufriendo una situación francamente injusta". La medida llegaría después de que los taxistas madrileños hayan votado mayoritariamente por secundar un paro indefinido a partir del 21 de enero, a las puertas de la celebración de Fitur, la gran feria española del turismo que tendrá lugar entre el 23 y el 26 de este mes.



"Mi compromiso va a ser legislar y dar una solución definitiva en este asunto", ha asegurado el dirigente regional, que también ha informado de que va a convocar a los representantes de las asociaciones del taxi "si puede ser" para el próximo lunes, justo el día en que arrancaría la huelga. Garrido ya había ofrecido al sector del taxi madrileño el pasado martes "diálogo y empezar a construir una planteamiento" en su defensa.

Garrido ha mostrado igualmente su compromiso para que los cambios se hagan "con el máximo consenso" de todos los grupos parlamentarios, ya que se trata de un asunto "de interés general". El presidente regional es consciente, según ha señalado, que el calendario "está apretado" y de ahí que hable de reforma legal "exprés", es decir, por el procedimiento parlamentario de lectura única para que pueda estar aprobada antes de que acabe la actual legislatura.



La reforma, según ha precisado, se presentará previsiblemente en forma de proposición de ley y contendrá "las pautas y parámetros" que han recibido por parte de los taxistas en la reunión mantenida esta semana.

El gesto de Garrido también ha ido acompañado de una petición hacia los taxistas, a los que reclama "responsabilidad". "Una huelga de taxis no beneficia a nadie, mucho menos si se inicia con la puesta en marcha de Fitur, que es un escaparate para Madrid y para toda España". "Creo que todos tenemos que tener sentido de país y sería una muy mala imagen", ha subrayado.



Garrido ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez, sobre el que asegura "no ha hecho nada" salvo pasar el problema de la guerra del taxi/VTC a las comunidades autónomas. "El Gobierno ha pasado a las comunidades autónomas en un ejercicio de vacuidad, la responsabilidad que ellos tenían". "Como la tenemos, la vamos a ejercer en la mejor dirección y lo haremos de la mano del colectivo de taxistas y con el consenso de todos los grupos", ha concluido.

Tras las declaraciones de Garrido, el presidente de la asociación del taxi AGATM, Miguel Ángel Leal, ha aplaudido la decisión del presidente regional. "Vemos con esperanza este movimiento, aunque seremos cautos hasta ver qué es exactamente lo que nos propone el Gobierno regional y si verdaderamente cumple con nuestras demandas". Con todo, Leal ha asegurado que "esta esperanza no es suficiente para dar marcha atrás" en su intención de hacer paro a partir del día 21, entre otras razones, dice, porque "la solución a este conflicto no depende solo del gobierno autonómico".

Desde el sector del taxi cuentan que están esperando ahora que comparezca Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, para que explique qué va a hacer el consistorio sobre este asunto y con qué inmediatez. "Queremos que Carmena deje de mirar para otro lado como hace con los manteros y dote a la policía municipal de un cuerpo de agentes especializados en VTC y taxis", dicen.

Leal ha añadido que "es importante recordar que la convocatoria [de huelga] aprobada ayer es contra todas las administraciones públicas implicadas, incluida el Ayuntamiento de Madrid, que tiene un papel muy relevante. Lo que haga Garrido no será suficiente si Carmena no cumple con su parte (...) y el Gobierno de Carmena actúa como si esto no fuera con ellos, provocando, a través de su dejadez y negligencia, un perjuicio al sector del taxi", ha resaltado.