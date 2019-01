Ibex en directo: La Bolsa y la libra reaccionan con calma y confían en que no habrá Brexit duro

Los mercados miran a Londres y contienen el aliento. La histórica derrota en el Parlamento británico que ayer sufrió Theresa May con su plan para llevar a cabo un Brexit ordenado y la presentación de una moción de censura, que se votará hoy, dejan todas las posibilidades abiertas sobre el Gobierno conservador británico e incluso sobre el Brexit. El final del culebrón es aún incierto, aunque en una primera lectura, los inversores confían en que al menos no habrá un Brexit duro.

Ante las incógnitas abiertas, la libra apenas se mueve frente al dólar y las Bolsas europeas cotizan casi planas. El Ibex 35 registra ligeras variaciones, inferiores al 04%, y oscila en torno a los 8.800 puntos. Solo la Bolsa londinense registra recortes: el FTSE 100 cede un 0,36%, encabezados por Pearson que baja un 7% tras presentar resultados peor de lo esperado.

En el parqué madrileño, dos valores con presencia en Reino Unido están entre los que lideran las subidas del Ibex. IAG suma un 3% y Banco Sabadell, un 3,5%. Suben también Ence e Indra, en torno al 2%. En el polo opuesto, Siemens Gamesa cae un 2%, REE se deja un 2,5% tras una recomendación negativa de Morgan Stanley a infraponderar y Enagás baja un 2%.

Dos días de la libra

El jefe del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, reaccionó el martes tras la abultada derrota de May presentando una moción de censura contra el Gobierno que se debatirá y votará hoy miércoles en torno a las 19.00 (20 horas en España). Si la moción de censura saliera adelante (parece poco probable que los conservadores que votaron contra el plan del Brexit desalojen a su propio partido del Gobierno), May dimitiría y se formaría un Gobierno alternativo del Partido Conservador. De no prosperar, el Gobierno de May tendría un plazo de 14 días para ganarse la confianza del Parlamento. Si no lo consiguiera, se celebrarían elecciones anticipadas. May ya ha anunciado que iniciará una ronda de contactos con líderes políticos para plantear cambios en el acuerdo que llevará a Bruselas.

"En líneas generales, el escenario en nada ha cambiado con la decisión del martes y la incertidumbre sigue siendo máxima respecto al futuro inmediato del Reino Unido y el proceso de salida de la UE", explica Aitor Méndez, analista de IG.

La libra cotiza en torno a 1,286 dólares y ha recuperado un 1,5% desde el mínimo de 1,267 que marcó ayer a las 20 horas, justo antes de conocerse el resultado de la votación.

Wall Street cerró anoche con subidas tras conocerse la magnitud de la derrota de May. A pesar de las incógnitas que se abren, los inversores consideran que es un asunto político y descartan, de momento, un divorcio caótico: confían en que la negociación llegará a buen puerto, dado que ninguna de las partes (ni la Unión Europea ni Londres) quieren llegar al extremo de romper con desorden.

Para Goldman Sachs, la votación de ayer en el Parlamento británico hace ahora más probable un Brexit suave, más tardío o incluso un no Brexit. "Creemos que la perspectiva de un brexit duro o desordenado se ha disipado más", explica. El escenario base del banco estadounidense sigue siendo que el Parlamento acabará respaldando un acuerdo de salida muy parecido al rechazado ayer.

Por su parte, Diego Fernández Elices, director general de Inversiones de A&G Banca Privada, considera que con una derrota tan "abultada, parece imposible que Theresa May siga en el cargo a pesar de sus primeras declaraciones y es también difícil que la UE ponga otro trato encima de la mesa, con que aumentan las probabilidades nuevas elecciones e incluso de un referéndum":

En Asia, el Nikkei retrocedió cerca de un 0,55%, el Kospi coreano sube un 0,2% y el índice compuesto de Shangai cotizó plano. El Banco Popular de China (BPC, central) efectuó hoy una inyección de liquidez de 570.000 millones de yuanes (84.300 millones de dólares) en el sistema. El yuan retrocede un 0,12% frente al dólar.

En el mercado de materias primas, el Brent casi no se mueve: sube un 0,1% hasta 60,69 dólares.