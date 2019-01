Nueva derrota en el Parlamento de May, que tendrá más difícil gestionar un Brexit sin acuerdo

El Parlamento británico aprobó hoy una enmienda al proyecto de ley de Finanzas que limita el poder financiero del Gobierno en el caso de un "brexit" sin acuerdo.

La Cámara de los Comunes aprobó, por 303 votos a favor y 296 en contra, la enmienda, impulsada por la laborista Yvette Cooper y la conservadora Nicky Morgan, a la ley necesaria para que entre en vigor el Presupuesto del Estado.

Su aprobación, por un escaso margen de siete votos, implica que el Ejecutivo de la primera ministra, Theresa May, no podrá subir ciertos impuestos y tomar otro tipo de medidas económicas sin autorización del Parlamento en el caso de que finalmente se produzca un "brexit" no consensuado.

El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, señaló hoy que esta votación supone "un importante paso para prevenir un escenario de no acuerdo"."Muestra que no hay una mayoría en el Parlamento, en el Gabinete o en el país para abandonar la Unión Europea sin acuerdo", aseguró en un comunicado.

Es por ello, puntualizó, están "aprovechando cualquier oportunidad posible en el Parlamento para prevenir" ese final abrupto entre el Reino Unido y el bloque comunitario. "Theresa May debe ahora descartar un no acuerdo de una vez por todas", agregó.

Por su parte, el ministro de Comercio Internacional, Liam Fox, señaló antes de la votación que es "irresponsable atar de pies y manos al Gobierno en estos momentos" y proclamó que la enmienda no impedirá que el Reino Unido abandone la UE sin pacto bilateral si se da el caso.

La Cámara de los Comunes inicia mañana el debate sobre el acuerdo, que se alargará durante cinco días antes de ser sometido a votación el próximo martes 15 de enero.