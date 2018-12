El número de candidatos al MIR crece un 7% pero la oferta de plazas solo un 4%

Mientras el resto de españoles toman las uvas y el turrón, 15.475 candidatos a convertirse en médicos aprovechan el último mes de estudio antes enfrentarse, el próximo 2 de febrero, a una de las pruebas más duras de su carrera: aprobar el MIR con suficiente nota para lograr una plaza y hacerlo en la especialidad deseada y, a ser posible, en el hospital que quieren. Sin embargo, año tras año, este objetivo se complica.

La convocatoria de 2019 ofrece 6.797 plazas para médicos, 284 más respecto al año anterior, lo que supone un incremento del 4%. También oferta 360 plazas más que en 2018 para enfermeros, farmacéuticos, químicos, biólogos, físicos y psicólogos. De esta forma, el número de vacantes vuelve a niveles de 2012, tras años de caídas ininterrumpidas hasta 2018.

Sin embargo, los candidatos también han aumentado un 7% respecto a hace 12 meses. La consecuencia es que miles de aspirantes se quedan cada año sin poder ejercer su profesión. En 2018, 487 recién graduados no obtuvieron plaza, a los que habría que sumar los graduados en años anteriores que volvieron a presentarse, es decir, un total de 4.006 candidatos. Este año la cifra podría ascender a 5.000, según calculan el presidente de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina (CNDFM), Pablo Lara, y la presidenta del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), Laura Martínez.

“Formamos más médicos de los que el sistema sanitario puede absorber”, afirman. Ambos coinciden en que hay un exceso de facultades de Medicina y nuevos graduados cada año. “No hacen falta más médicos en España”, subrayan y recuerdan los datos publicados por la OCDE: en relación con la media europea, España se encuentra 12 puntos por encima en número de médicos por densidad de población.

Aunque apuntan también a un problema de mala distribución de estos profesionales por especialidades y por regiones. De hecho, consideran que las jubilaciones de los próximos años ya estarían cubiertas: también según cifras de la OCDE, durante la próxima década se jubilarán 48.800 médicos, pero solo en las facultades hay en este momento 44.000 estudiantes preparados para suplirlos.

No coinciden en este sentido con los sindicatos. “Hay un déficit real de profesionales”, asegura Antonio Cabrera, secretario general de la FSS-CC OO, que explica que en el medio plazo, no habrá médicos para cubrir las jubilaciones. “Haría falta una oferta de al menos 10.000 plazas anuales en el próximo lustro – alrededor de 3.000 vacantes más–”, puntualiza. “Hoy hay dificultades para cubrir ciertos puestos, pero en tres años, no va a haber especialistas de ningún tipo”, asegura.

En cualquier caso, el representante de los decanos de las facultades de medicina y la portavoz de los estudiantes también están de acuerdo con Cabrera en que es necesario aumentar la oferta del MIR, aunque en menor medida: 1.500 más cada año.