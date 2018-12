Café colombiano de alta calidad, sostenible y socialmente responsable

Un viaje de prácticas de estudios de Empresariales a Colombia en los años ochenta marcó el futuro profesional de Ricardo Oteros. Se enamoró del país y una estancia inicial de dos meses se convirtió en dos años. “Descubrí un mundo, un país y un producto apasionantes”, comenta el director general de Procafé, la empresa, fundada en 1990, especializada en producir café de alta calidad que surte a algunos de los mejores hoteles, restaurantes y tiendas en España.

En esos dos años de estancia se formó, aprendió a preparar el café, a catar, estableció contactos... “Y cuando iba a volver, mi jefe me sugirió que, con mi formación, por qué no hacía un estudio de mercado en España para café de alta calidad”. Convenció a dos compañeros de estudios, hoy socios, y comprobaron que el café que se tomaba aquí era poco diferenciado y que no había nichos de calidad.

Además, vieron que algo se empezaba a mover en España: “Se preparaban las Olimpiadas en Barcelona y la Expo Universal en Sevilla, ya se hablaba de la gastronomía vasca…, y pensamos que había mucho trabajo por desarrollar”, relata Oteros.

Así arrancó Procafé, un proyecto alrededor de la máxima calidad del caf100% Arábica, comprometido con la sostenibilidad y la responsabilidad social, y basado en la idea de trasladar a España la cultura del buen café, escasamente extendida.

Procafé se asoció a la exportadora de las cooperativas colombianas e inauguró el negocio en España con un café de gran calidad para el segmento más alto del mercado. “Iniciamos un trabajo de convencimiento en restaurantes como Zalacaín o Lucio y empezamos a construir nuestro mercado en exclusividad para productos de alta calidad, solamente arábica, sin torrefacto, un producto prémium; es una de nuestras características, somos expertos en ese mercado, controlando siempre el café desde su producción”, subraya Ricardo Oteros.

En 1999, Supracafé se comprometió a apoyar a productoras de café, víctimas del conflicto armado, en el departamento del Cauca. Fruto de esta relación surgió la Asociación de Mujeres Caficultoras del Cauca (Amucc), que hoy cuentan con la certificación de Fair Trade y a quienes Supracafé compra su producción para la venta en España.

Ricardo Oteros en una plantación.

La empresa ha mantenido en el tiempo este programa social, y en 2017 el Business Call to Action (BCtA), del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), reconoció a Supracafé como empresa de alto impacto en negocios inclusivos. “Es la primera empresa española que recibe este reconocimiento”, resalta orgulloso Ricardo Oteros, convertido en un referente internacional en temas de sostenibilidad.

Además, la pyme española está considerada por el CDTI como una empresa altamente innovadora y pertenece a todas las plataformas nacionales e internacionales de sostenibilidad relacionadas con el café. “Somos muy militantes en el ámbito de la sostenibilidad con mayúsculas y de una manera transversal”, añade el director general de la compañía.

Selección de café y producto empaquetado.

Hoy, la acción impulsada por Procafé ha mejorado las condiciones de vida de más de 200 familias, y colabora con la Agencia Española de Cooperación y Naciones Unidas para subir a 400 familias, siempre con la producción de café de alta calidad, de comercio justo y orgánico. Un producto que se ha empezado a vender este mismo mes en el supermercado gourmet de El Corte Inglés.

Hoy la empresa cuenta con una filial colombiana y fincas de experimentación propias, “que nos suministran el 20% del café que utilizamos, pero el objetivo no es autoabastecernos sino mejorar y desarrollar conocimiento para ponerlo al servicio de nuestros proveedores. Trabajamos variedades, procesos, manejos agrícolas sostenibles, suelos, agua…, porque la parte agrícola del café está muy anclada en el pasado. Apostamos fuertemente por la innovación”, resalta Oteros. En España, la empresa emplea a 37 personas, en Colombia 25, y facturará siete millones de euros en 2018.