Ibex en directo: más caídas para las Bolsas para cerrar una pésima semana

María Matos

Macron descarta reabrir acuerdo de Brexit y dice solo habrá debate político

El presidente francés, Emmanuel Macron, descartó hoy la reapertura del acuerdo de salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE) y dejó claro que lo máximo que se puede hacer es tener un "debate político" para tratar de responder a las clarificaciones que pide Londres.

"Es importante evitar toda ambigüedad. No podemos reabrir un acuerdo jurídico. No podemos renegociar lo que ha sido negociado durante meses. Podemos tener una discusión política en ese contexto. Y corresponde a (la primera ministra británica) Theresa May decir cuál es la solución política que pretende", dijo Macron a su llegada a la cumbre europea que hoy abordará el Brexit.

Macron señaló que el acuerdo, que "ha sido negociado de buena fe", es el "marco jurídico" aplicable e insistió en que las discusiones sobre las cuestiones que preocupan a May pueden ser "políticas, pero no jurídicas".