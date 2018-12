Productos derivados: manejar con mucho cuidado

Riesgo medido. “Precisamente, el apalancamiento es el atractivo que muchos inversores ven en los derivados, ya que sin tener que desembolsar el 100% de la inversión se pueden conseguir rendimientos más altos, pero, ojo, también se puede perder lo invertido”, advierte Victoria Torre, de Self Bank. Y añade que, independientemente de nuestro nivel de tolerancia al riesgo, no es recomendable destinar a este tipo de inversión el 100% de nuestro capital disponible, “sería razonable no superar el 10% o 15%”.