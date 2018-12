Facebook permitió a Microsoft, Netflix y Amazon acceder a datos personales de sus usuarios

Facebook, la mayor red social del mundo, habría compartido más datos personales de sus usuarios con múltiples gigantes tecnológicos como Microsoft, Amazon, Netflix o Yahoo de los que se habían dado a conocer hasta ahora, según ha desvelado hoy The New York Times. Una investigación del periódico estadounidense revela que estas compañías (en total unas 150, en su mayoría tecnológicas) habrían tenido acceso a datos privados de millones de usuarios. Incluso apunta que la empresa de Mark Zuckerberg habría llegado a alianzas a la carta con sus socios para impulsar sus ingresos publicitarios.



El rotativo neoyorquino tuvo acceso a centenares de documentos internos de Facebook que revelan cómo compartió los datos sin el consentimiento de los usuarios y generó así su modelo de negocio a través de los anuncios, informó Efe. Por ejemplo, The New York Times cuenta que Facebook autorizó a Bing, el buscador de Microsoft, a ver todos los nombres de los amigos de los usuarios de Facebook, y también a Netflix y Spotify les permitió leer los mensajes privados de sus usuarios. La red social también habría dado a Amazon acceso a los nombre de los usuarios e información de contacto y a Yahoo a ver publicaciones de los amigos. En definitiva, que cerró acuerdos a medida con cada una de estas compañía, según intereses.

Tras hacerse pública la noticia, Facebook, que cuenta con 2.200 millones de usuarios en el mundo, ha negado que haya dado acceso a datos privados de sus usuarios sin el consentimiento de estos. El director de Privacidad de esta compañía, Steve Satterfield, asegura que ninguno de estos negocios violó los acuerdos privacidad ni los compromisos con los reguladores federales. Sin embargo, el periódico apunta que algunas de estas prácticas ocurrieron al menos hasta los meses de verano, es decir, incluso después de que la red social hubiera dicho públicamente que ya no consentía este tipo de prácticas.

La nueva información de NYT supone un nuevo golpe reputacional a Facebook, en el ojo del huracán desde que saltara a principios de año el escándalo de Cambridge Analytica, que reveló cómo esta compañía utilizó los datos de la red social (de unos 87 millones de usuarios) para ayudar a la campaña de Donald Trump. También desde que los reguladores y políticos a ambos lados del Atlántico hayan advertido del riesgo de la red social en la difusión de noticias falsas y de mensajes de odio. La red social igualmente sigue en la picota tras conocerse el papel que jugó en las elecciones presidenciales de EE UU de 2016. Según recuerda Efe, unos 10 millones de usuarios de Facebook estuvieron expuestos a los más de 3.000 anuncios pagados por cuentas falsas supuestamente ligadas con Rusia.

Aunque Zuckerberg y otros directivos de la red social siguen manifestando públicamente que sus usuarios mantienen un control total sobre lo que comparten en Facebook, la confianza en la compañía sigue deteriorándose a medida que sale a la luz pública nuevas informaciones. En este sentido, Reuters recuerda cómo a principios de este mes, un legislador británico publicó documentos que revelaron que la red social ofreció a algunas compañías, entre ellas Netflix y Airbnb, acceso a datos sobre los amigos de los usuarios que no estaban disponibles para la mayoría de las otras aplicaciones en 2005.