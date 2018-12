Ted Baker suspende a su CEO mientras se investiga la polémica de acoso

El consejero delegado y fundador de Ted Baker, Ray Kelvin, ha sido suspendido de su cargo de forma temporal mientras se investiga las acusaciones de acoso presentadas contra él, según ha comunicado la firma de moda británica. La noticia se ha conocido después de que se lanzara una campaña online en representación de sus 200 empleados que pedía que se acabara con los "abrazos forzosos" y "una cultura que no se opone al acoso".

"El comité y el consejo son ahora conscientes de un gran número de acusaciones serías contra su conducta -de Kelvin-, que también se investigarán", ha afirmado la compañía en un comunicado. Ted Baker, que no dará detalles acerca de estas acusaciones, ha asignado la investigación externa independiente al bufete Herbert Smith Freehills LLP, según ha comunicado a los inversores. El bufete informará del resultado de sus investigaciones a un comité de consejeros no ejecutivos de la empresa. La compañía ha declarado que los abrazos forman parte de su cultura, pero que no se imponen a nadie.

La firma británica se ha visto afectada por un conjunto de informes de revelan que Kelvin daba abrazos no deseados a miembros del personal y pedía a las empleadas sentarse en sus piernas. El director ejecutivo también empujó a un alto funcionario contra la pared en una sala de juntas de vidrio en 2016, según indicaron tres personas que presenciaron el incidente y solicitaron no ser nombradas.

Tras conocerse estos informes, las acciones de la compañía han caído más de un 20% en la semana.