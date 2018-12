MyInvestor supera sus expectativas en clientes y negocio en su primer año de vida

MyInvestor, el nuevo banco creado por Andbank a finales de septiembre de 2017 con el objetivo de ofrecer una gestión integral de los ahorros desde el smartphone, suma en poco más de un año de vida en torno a 6.500 clientes y un volumen de negocio de 25 millones de euros, superando sus propias expectativas. La clave del éxito, segun su directora de innovación, Gabriela Orille, es haber conseguido "un híbrido entre dos mundos, el de las fintech y los neobancos", y el haber irrumpido en un momento en el que "había una necesidad de producto y de mercado que no existía". Además, destaca la apuesta del banco por la educación financiera a través de 'afterworks' y las redes sociales y su compromiso de ofrecer algo nuevo cada mes.

"Nuestra idea es acompañar al cliente en su evolución y que crezcan sus ahorros y sus inversiones, afirma Orille, que señala la posibilidad que ofrece MyInvestor de acceder a fondos de inversión una vez se contrata la cuenta remunerada mediante un proceso 100% online y en tan solo tres minutos. El producto renta un 1% TAE los primeros 15.000 euros sin comisiones ni vinculación y, a partir de ahí, al cliente tiene abierta una puerta al mundo de la inversión. Hay cinco perfiles diferentes compuestos por una selección de carteras de fondos y ETFs de gestores de prestigio. En este punto donde cuentan con la experiencia y especialización de Andbank España, que cuenta con la ratio de solvencia del 41,50% y una ratio de liquidez del 212%.

La gestión de los fondos sí tiene un coste, que consiste en una tarifa plana: 0,65% para posiciones en inversión de hasta 50.000 euros y 0,55% para posiciones superiores a 50.000 euros. Además, los clientes tienen acceso a las clases institucionales de los fondos de la cartera desde 10 euros.

Asimismo, MyInvestor ha lanzado recientemente una hipoteca que carga con todos los gastos de formalización de la hipoteca, no solo con el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), sino también con los costes de tasación, gestoría, notaría y registro. El diferencial que se aplica es del 0,89% más euríbor con un tipo fijo del 1,79% el primer año. No se exige contratar más productos ni domiciliar la nómina, aunque sí exige unos ingresos de al menos 4.000 euros al mes.

Orille explica que este alto nivel de ingresos requeridos se explica porque "nuestro core es la gestión de patrimonio". El perfil de cliente al que aspira MyInvestor es de rentas medias-altas interesados no solo en ahorrar, sino también en invertir en fondos, "que es nuestro ADN". Actualmente, la media de edad de sus clientes ronda los 43 años. "La gente es cada vez más afin a los smartphones y la tecnología no solo es para la gente joven", apunta. No obstante, Orille sostiene que su objetivo es "democratizar" los fondos de inversión. "Son fondos de arquitectura abierta, no solo de las principales gestoras", comenta.

Con todo ello, mensualmente, el equipo de la casa diseña nuevas utilidades, productos y servicios, así como mejoras en la experiencia de usuario. "Tenemos el compromiso de ofrecer una novedad cada mes, lo que nos obliga a trabajar rápido". La última ventaja ha sido la incorporación de órdenes periódicas en la suscripción de los perfiles, pero ya estudian el lanzamiento de una tarjeta de débito y quizás planes de pensiones en el futuro. "Queremos ayudar a los clientes en su planificación financiera".

La entidad prefiere no dar previsiones de negocio de cara a los próximos meses, pero insiste en mantener su filosofía de "sin comisiones y sin obligaciones en un entorno lo más digital posible", lo que, asegura Orille, "es un modelo irruptor en todos los sentidos" y por eso confían en seguir cosechando éxitos.