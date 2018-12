BT excluye a Huawei como proveedor 5G para el núcleo de su red

Nuevo golpe a Huawei. La operadora británica BT aseguró este miércoles que está retirando los equipos de la compañía china del núcleo de sus redes 3G y 4G existentes y que no utilizará la tecnología del fabricante asiático en el corazón de su próxima red móvil 5G cuando se despliegue en Reino Unido, según ha adelantado Financial Times. La teleco británica precisó, sin embargo, que aún planea usar soluciones de Huawei que no estén en el núcleo de su infraestructura, como los equipos en las torres.

BT aclaró que los equipos de Huawei no se habían utilizado en el núcleo de su red fija, y que los estaban eliminando del núcleo de las redes móviles que adquirió cuando compró el operador EE. Aunque parece que el proceso se lleva a cabo desde 2016 para alinear las redes de EE con el resto de su negocio, y no por un cambio de política actual, no se ha conocido hasta ahora, después de que BT contestara a una pregunta del FT.

El portavoz de la compañía añadió que aplicarán los mismos principios a sus redes móviles de próxima generación y que, como resultado de ello, “Huawei no se ha incluido en la selección de proveedores para nuestro núcleo 5G”. La noticia, sin duda, no es buena para la firma china, pues llega después de que EE UU y Australia hayan vetado el uso de su tecnología 5G por razones de seguridad, y después de que las autoridades de Nueva Zelanda impidieran a un operador local utilizarla. Además, Huawei había emitido un comunicado en febrero señalando que estaban trabajando con BT en el desarrollo y pruebas de la tecnología 5G.

Esta misma semana, el jefe de inteligencia del M16, Alex Younger, aseguró que el Reino Unino debe decidir “en qué medida nos sentimos cómodos utilizando la tecnología china, en un entorno en el que algunos de nuestros aliados han tomado una posición definitiva”. Younger manifestó sus dudas sobre que las compañías chinas participen en la infraestructura de comunicaciones de su país. A ello se suma la información publicada hace unos días por The Wall Street Journal que indicaba que EE UU está elevando sus presiones para que países aliados y con bases militares americanas en sus territorios veten también la tecnología de Huawei. Se apuntaba directamente a Reino Unido y Alemania, entre otros.

El fabricante chino, que colabora con BT desde hace 15 años, defendió ayer a través de un comunicado que llevan trabajando con EE desde 2012 y que nunca han tenido un incidente relacionado con la ciberseguridad. “Huawei cuenta con un sistema firme de ciberseguridad sin incidencias y nuestro historial nos avala”, añadió la empresa, que recuerda que dan servicio a clientes en más de 170 países, incluidos los principales operadores y compañías de la lista Fortune Global 500 y a cientos de millones de consumidores. “Durante todos estos años nos hemos ganado la confianza de nuestros partners”, subrayaron.

El fabricante chino también apuntó que desde el inicio de su colaboración con BT, la teleco había trabajado con diferentes proveedores de red, y que su acuerdo sigue vigente. El fabricante chino indicó que BT ha señalado que “Huawei sigue siendo un importante proveedor de equipos y un socio con un carácter innovador muy valioso”. Y añadió que, trabajando juntas, ambas compañías han completado con éxito varias pruebas de despliegue de 5G en Londres y “continuaremos trabajando con BT en la era 5G”.

Huawei defendió que la ciberseguridad no debe ser politizada, y los proveedores de equipos no deben ser tratados de manera diferente según el país de origen. “Hoy en día, la cadena de suministro de las TIC está globalizada. La limitación de un proveedor no ayuda a la industria a identificar y abordar con mayor eficacia las amenazas de seguridad cibernéticas”.

La compañía china opera en Reino Unido desde hace 17 años y asegura que hace importantes contribuciones al desarrollo económico y digital del país. “Actualmente hemos creado 7.500 nuevas oportunidades de empleo en el país y en 2017 adquirimos bienes y servicios por valor de 828 millones de dólares a sus empresas”. Huawei añadió que esperan que se continúe brindando a la compañía un entorno empresarial “equitativo” para que puedan continuar ofreciendo “servicios digitales de calidad” para empresas y consumidores del Reino Unido.

Aunque Huawei niega tener vínculos con el gobierno chino y que este pueda utilizar su tecnología para espionaje, desde EE UU y algunas agencias de inteligencia de países aliados se muestran preocupados por el vínculo del fundador de la firma china, Ren Zhengfei, con el ejército de ese país y con el Partido Comunista, al que se unió en 1978.