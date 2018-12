Huawei crece cuatro puntos en el mercado de ‘smartphones’ y golpea a Samsung

Huawei sigue imparable en el mercado de smartphones. Según los datos hechos públicos hoy por Gartner, la compañía ha elevado en 3,9 puntos porcentuales su cuota de mercado a nivel mundial correspondientes en el tercer trimestre de 2018. El gigante chino vendió un 43% más de teléfonos inteligentes (52 millones de unidades) haciéndose con el 13,4% del mercado, frente al 9,5% que tenía en el mismo periodo del año anterior. El mayor mordisco parece habérselo dado a Samsung, que pese a mantenerse líder en el tercer trimestre de este año, ha visto retroceder su cuota en más de tres puntos, pasando del 22,3% al 18,9%. La caída en las ventas de la firma surcoreana ha sido la más pronunciada entre los líderes del sector, pues ha retrocedido un 14%, hasta los 73 millones de unidades.

Apple se mantuvo estable y en tercera posición, con un 11,8% de cuota. La firma vendió 45,7 millones de iPhone, un 0,7% más. Xiaomi, que vendió 33,2 millones de dispositivos (un 23,7% más) quedó cuarta y ya posee un 8.5% del mercado (+1.5 puntos). Oppo es quinta, con el 7,9% del mercado (+0.2 puntos) tras vender 30,5 millones de smartphones.

El mercado mundial de teléfonos inteligentes creció un 1,4% en el tercer trimestre, hasta 389 millones de unidades, gracias a los fabricantes chinos, según destacó Gartner. “Si elimináramos a Huawei y Xiaomi de la lista de proveedores globales, las ventas de smartphones habrían caído un 5,2%”, dijo Anshul Grupta, director de investigación de la empresa de análisis. Este añadió que “con teléfonos inteligentes baratos, cámaras mejoradas y pantallas de alta resolución, los principales fabricantes de móviles de China han elevado sus ventas en los mercados emergentes en el tercer trimestre”.

Por otro lado, hoy el medio chino IThome informó de que el vicepresidente de Huawei, Bruce Lee, había publicado en la red social Weibo que su compañía está desarrollando un sistema operativo alternativo a Android. Fuentes de Huawei España dijeron a CincoDías que “se trata de un rumor” y que “no tienen constancia de ningún plan estratégico de la empresa en esta dirección”. Huawei ya ha incluido en su último reloj Wacht GT un sistema operativo propio llamado Lite OS.

También se espera que el Gobierno de Theresa May tome una decisión sobre si prohíbe o no utilizar la tecnología 5G de Huawei en Reino Unido, según informó Bloomberg. Una decisión que no es sencilla, según ha reconocido hoy Alex Younger, jefe de inteligencia del M16. "Debemos decidir en qué medida nos sentimos cómodos utilizando su tecnología china, en un entorno en el que algunos de nuestros aliados han tomado una posición definitiva", añadió. Younger se refiere a EE UU, Nueva Zelanda y Australia, que han decidido prohibirla argumentando razones de seguridad.

La prohibición en Reino Unido sería un golpe tremendo para Huawei, pero también para BT, una de las grandes operadoras del país, pues ha dado a la compañía china un papel importante en la planificación de sus redes 5G.