El euríbor encarece las hipotecas por tercer mes consecutivo

La escalada del euríbor hacia tasas positivas ya es irreversible. El euríbor a 12 meses volvió a repuntar en noviembre por octavo mes consecutivo hasta situar su tasa media mensual en el -0,147%, un dato 0,042 puntos superior al -0,189% del mismo mes del año anterior, lo que en la práctica significa que, aunque continúe en niveles negativos, encarecerá las hipotecas a las que les toque revisión. Y lo hará por tercer mes consecutivo, después de que en septiembre pusiera fin a una larga etapa de abaratamiento de las cuotas hipotecarias. El cambio de tendencia del euríbor, el índice al que al que se encuentran referenciados la mayoría de los préstamos variables en España, se inició el pasado marzo tras tocar fondo en el -0,191%.

Para una hipoteca media de 150.000 euros a un plazo de 25 años con un diferencial del 1% sobre el euríbor, la letra mensual subirá 2,81 euros al mes o 33,72 euros al año.

Desde el comparador iAhorro sostienen que el euríbor "seguirá en negativo lo que queda de año y es muy difícil que a corto plazo veamos un cambio drástico". Añaden eso sí que "la tendencia seguirá siendo creciente y cada vez se acercará más al cero, pero no será hasta finales de 2019 cuando se llegue a ese punto".

Por su parte, el departamento de análisis de de Bankinter estima que el euríbor "entrará en terreno positivo a partir del próximo año", alcanzando el 0,30% en el escenario central. De cara a 2020, el índice podría moverse entre el 0,5% y el 0,8%, apunta la entidad en su último informe de perspectivas.



La política monetaria expansiva del Banco Central Europeo (BCE) está llegando a su fin y en diciembre de este año acabará el programa de compras de deuda (QE), sin embargo, el primer incremento de los tipos de interés desde que se dejaran en el mínimo histórido del 0% en marzo de 2016 no se espera hasta la segunda mitadl del año que viene. La autoridad monetaria presidida por Mario Draghi ha declarado que subirán las tasas rectoras en el verano de 2019, no obstante, algunos expertos opinan que la decisión podría retrasarse ante la desaceleración de la economía de la zona euro.

Ebury, la institución financiera especializada en pagos internacionales e intercambio de divisas, prevé que la primera subida de tipos por parte del BCE "se demore hasta el último trimestre de 2019 o incluso hasta 2020, siempre que la inflación subyacente en la zona euro muestre indicios concretos de un movimiento alcista hacia el objetivo del banco". La firma señala que "existe el riesgo real de que la primera subida pueda retrasarse hasta 2020".

En esta misma línea, Philippe Waechter, economista jefe de Ostrum AM, afiliada de Natixis AM, apuesta en un reciente informe por que las tasas de interés y de depósito se mantendrán en el nivel actual también en 2019. Piensa que "el BCE no asumirá riesgos en la administración de su política monetaria por la debilidad de la actividad económica".



Efecto en el mercado hipotecario

La subida del euríbor se suma a la polémica por el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD), que desde este mes de noviembre paga la banca por decreto. Algunos expertos sostienen que el nuevo coste que el tributo supone para la banca podría repercutirse en el cliente a través de una subida de los precios de las hipotecas y que, además, el alza del euríbor augura que las entidades dejarán de recortar los tipos fijos. No obstante, se espera que continúe la batalla por captar al cliente hipotecario.

Desde Bankinter indican que el incremento del euríbor "podría ser compensado parcialmente por la intensa competencia en el sector". Por su parte, Manuel Gonzalvez, director de Hipotecas de iAhorro.com, asegura que ni el AJD ni la evolución del euríbor pararán la guerra hipotecaria. Es más, cree que "se intensificará porque estamos en un ciclo hipotecario muy bueno y la Ley Hipotecaria traerá más transparencia y seguridad, lo que hará que se apueste más por las hipotecas". A su juicio, "la esperada subida de los préstamos por el AJD no está pasando y los bancos que quieran captar usuarios no tendrán más remedio que competir vía precio".

Fuentes del mercado afirman que a pesar de la apuesta de la banca por el tipo fijo -que supone el 40% de los nuevos contratos, según el INE-, todavía son mayoría las hipotecas a tipo variable y con la subida del euríbor empieza a ser más interesante para las entidades comercializar estos préstamos.