Los bancos restringen a Dia las líneas de financiación para pagar a proveedores

La banca acreedora ha contratado a su representante para negociar la refinanciación de Dia. Se trata de la consultora norteamericana FTI Consulting. Las cuestiones legales correrán a cargo de Linklaters. Por su parte, la empresa ha confiado en PwC, así como en el banco de inversión Rothschild.

Agencias de rating. Los problemas con la financiación a corto plazo ya fueron advertidos la semana pasada por las agencias de rating cuando volvieron a rebajar la calificación de Dia. En concreto, Moody’s afirmó que bajaría más aún la nota de la cadena de distribución si no conseguía refinanciar su deuda a corto plazo; así como si no consigue mejorar su cash flow. Moody’s apunta también a que la liquidez de Dia se verá comprometida si no consigue dicha refinanciación. S&P apunta a que el nivel de caja actual es “menos que adecuado” y pronostica que será suficiente para asumir los pagos e inversiones de la compañía durante menos de un año.