CC OO y UGT respaldan la propuesta del Gobierno para implantar el registro horario diario en las empresas

Los líderes de los sindicatos CC OO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, se han mostrado hoy a favor de la propuesta del Ministerio de Trabajo para que las empresas registren obligatoriamente la jornada laboral de todos sus trabajadores. Es más, confían en llegar a un acuerdo en las próximas semanas para aprobar esta reforma “si puede ser con la CEOE y si no solo con el Gobierno”, ha dicho Sordo.

El nuevo presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi --que ha participado hoy con Sordo y Álvarez en el seminario La formación para el empleo: factor clave en el futuro del trabajo—fue más cauto en su valoración de esta propuesta. Según ha dicho, es una propuesta que aún no está en firme en la mesa del diálogo social y ha preferido esperar a conocer sus detalles para manifestarse.

Sin embargo fuentes conocedoras de la marcha de las negociaciones de este punto en la mesa del diálogo social aseguran que CEOE ya ha mostrado su rechazo frontal a que el registro horario de los trabajadores se extienda de forma obligatoria y generalizada a todas las empresas.

En opinión de Sordo, “es fundamental que las empresas tengan control sobre la jornada de sus trabajadores, porque es ahí donde se produce gran parte del fraude laboral; con millones de horas extraordinarias que no se pagan y con alargamientos de jornada que ni cotizan ni se cobran”.

Álvarez, por su parte, ha considerado que la medida “tiene gran trascendencia” porque ese registro será la “herramienta” que necesitarán los Inspectores de Trabajo cuando se presenten en los centros, para poder determinar si hay o no fraude en las contrataciones. Preguntado por el sobrecoste que puede suponer, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas la instalación de un sistema de registro horario, Álvarez ha zanjado: “eso son excusas de mal pagador”.

Cambios en el sistema de formación

Los líderes sindicales y patronales han hecho este anuncio en el marco del 25 aniversario del sistema de formación de los trabajadores, en un acto organizado por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), donde el director general del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE), Gerardo Gutiérrez, ha anunciado una orden ministerial para finales de año que reducirá reglamentariamente la burocracia administrativa en la concesión de subvenciones para que las empresas formen a sus trabajadores.

“Se trata de flexibilizar la gestión de estas subvenciones; porque ahora hay mucha burocracia”, ha precisado Gutiérrez. Asimismo, esa orden ministerial incluirá nuevos parámetros para el ámbito estatal para el registro de entidades para impartir formación, o el de especialidades formativas sean realmente válidas en todo el territorio nacional”.

Momentos antes, el líder de CEOE, Antonio Garamendi, había arremetido en este foro contra la actual legislación que regula la formación de los trabajadores ocupados. “Los últimos años a nosotros (en referencia a los empresarios) no nos han gustado nada; esto se ha burocratizado y no funciona. Las empresas no están demandando formación porque el impacto burocrático y administrativo llega a un punto en el que no les interesa”, se ha quejado el líder empresarial.

Asimismo se ha preguntado “¿dónde están los millones de euros, procedentes del 0,7% de la cotización finalista por formación que pagamos empresarios y trabajadores y que no han ido donde tienen que ir?.

Por su parte, los líderes de CC OO y UGT coincidieron en que desde la reforma del sistema de formación ocupacional de 2015, hay “dificultades” para desarrollar las actividades formativas en las empresas. Si bien, ambos coincidieron en que cualquier reforma que se haga debe ser con acuerdo del diálogo social o, de lo contrario, no tendrá éxito.