El Gobierno italiano busca vías para reducir el déficit

El ministro de Economía italiano, Giovanni Tría, explicó hoy que se está estudiando el coste de las medidas fundamentales anunciadas en los Presupuestos para 2019 para buscar posibles "espacios financieros" con vistas a rebajar la previsión de déficit del 2,4% del PIB, como ha pedido la Comisión Europea (CE).

"Estamos estudiando minuciosamente, mientras avanzamos estudiando las medidas fundamentales, sus costes efectivos y los posibles espacios financieros para mejorar el equilibrio entre el crecimiento y la necesidad de consolidar las cuentas públicas", explicó Tría en el Senado. Añadió que, "en esta dirección, el diálogo con la UE puede encontrar nuevos espacios".

Tría compareció hoy en el Senado para explicar la respuesta del Gobierno italiano tras el rechazo por parte de la Comisión Europea del borrador de presupuestos para 2019 y la propuesta de Bruselas de abrir un procedimiento de déficit excesivo a Italia por su elevada deuda pública.

Las declaraciones de Tria confirman un secreto a voces. Desde el pasado lunes se han multiplicado las declaraciones de miembros del Gobierno en las que han quitado importancia a la cifra de déficit. Varias agencias de noticias han apuntado que el Gobierno baraja recortar el objetivo al entorno del 2%, en aras de evitar un enfrentamiento abierto con el Ejecutivo comunitario.

Tría, de hecho, también afirmó que "la perspectiva de un procedimiento de infracción por déficit excesivo pone al Gobierno y al Parlamento ante la necesidad de tomar decisiones de fuerte responsabilidad nacional", dijo el ministro durante una sesión informativa en el Senado. De acuerdo con el diario alemná Handelsblatt, fuentes comunitarias apuntan que el procedimiento de sanción contra Italia podría ponerse en marcha en día 19.

La prima de riesgo italiana, que cerró la semana pasada sobre los 310 puntos básicos, cotiza ahora en el entorno de los 290. Los bancos han subido con fuerza en la Bolsa de Milán ante la perspectiva de que las relaciones entre Bruselas y Roma se reconduzcan.

Tria, en paralelo, defendió la necesidad de un presupuesto expansivo: "Después de la crisis de 2008, Italia está muy lejos del PIB y de las tasas de desempleo de hace diez años y ha aumentado de manera insoportable la pobreza y no se ha producido la reducción de la deuda ni el equilibrio presupuestario", explicó. "Queremos aclarar a nuestros interlocutores en Europa que nuestro objetivo es afrontar los problemas concretos y no enfrentarnos a Europa u organizar la salida del euro", añadió.

No obstante, el desencuentro no está cerca de ser resuelto. El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ha considerado no obstante que, para evitar posibles sanciones, Italia necesita "una corrección consistente" del presupuesto, y no un bajada del 0,2 % del déficit, según afirmó en una entrevista en el diario "La Stampa". El comisario ha añadido que el plan presupuestario ya está castigando la economía italiana a través del alza del coste de la deuda.