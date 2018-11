Beyond Meat, las hamburguesas hechas con plantas buscan captar 100 millones en Wall Street

Productos de The Beyond Meat en un supermercado de EE UU.

The Beyond Meat quiere cambiar los esquemas del país de las hamburguesas, los perritos calientes y la comida rápida en general. Esta compañía presume de haber creado un sustitutivo de la carne, con el mismo sabor y la misma textura, pero fabricado a partir de vegetales. Tres años después de su lanzamiento, busca debutar en el Nasdaq y captar 100 millones de dólares que les permita seguir avanzando con el proyecto.

Su idea puede funcionar en una sociedad cada vez más preocupada por el medio ambiente, pero sus cuentas podrían no dar confianza al mercado. La compañía, cuya marca estrella es The Beyond Burger, facturó 32,6 millones de dólares en 2017, lo que supone un crecimiento del 270% respecto a 2015. Sin embargo, por el momento no ha logrado registrar ganancias y el año pasado acumuló unas pérdidas de 30,4 millones. Los datos de 2018 muestran que la tendencia se mantiene: facturó 56,4 millones, aunque perdió 21,1 millones, en los nueve primeros meses del año.

The Beyond Meat no quiere llegar a los vegetarianos o a los veganos (solo representan un 5% de la población en EE UU). Su objetivo es más alto pues quieren competir directamente con el mercado de la carne, que genera 1,4 billones de dólares en todo el mundo. ¿Y cómo pretenden hacerlo? Con tres tipos de productos que quieren sustituir a la ternera, el cerdo y el pollo con fabricaciones artificiales “cocinadas” a partir de aminoácidos, lípidos, trazas minerales y agua derivados de las plantas. El resultado es un tipo de carne que sabe y tiene la misma textura que la de origen animal, según asegura la empresa.

Por el momento, The Beyond Burger está disponible en 28.000 puntos de venta, la mayoría de ellos en EE UU. También ha llegado a Canadá y a Europa y su objetivo es comenzar a producir en el Viejo Continente en 2020.