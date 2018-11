La libra modera sus alzas ante la reunión clave de Theresa May con sus ministros

La primera ministra, Theresa May, afronta ya la fase más espinosa de las negociaciones para salir de la Unión Europea con acuerdo. Pactado un texto por los equipos negociadores, la premier ha convocado a sus ministros al mediodía de hoy para que firmen el preacuerdo o abandonen el Gobierno. Boris Johnson, líder del ala euroescéptica del partido, ya ha adelantado que el acuerdo es inaceptable, y que votará en contra.

Tres ministros podrían abandonar el Gobierno en la tarde de hoy: Andrea Leadsom, Penny Mordaunt y Esther McVey. Su marcha no haría descarrilar los planes de May, pero supondría un golpe de cara a una aprobación por parte del Parlamento muy incierta. La libra esterlina, que el martes subió con fuerza frente al dólar hasta marcar máximo en 1,305 dólares (un 1,5% sobre los niveles del lunes), hoy modera sus alzas y cotiza en 1,297.

También el partido unionista norirlandés DUP, cuyos votos fueron necesarios para investir a May, ha mostrado más que reservas. Dos diputados han calificado el acuerdo de humillación, asegurando que pone en riesgo la unidad del Reino, adelantando que votarán en contra. La líder del partido adelantó que rechazará "nuevas barreras comerciales" entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña. El acuerdo contempla una unión aduaner entre Reino Unido y la UE, como vía para evitar una frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte.

Jacob Rees-Mogg, otro de los líderes de la facción euroescéptica de los conservadores, afirmó por su parte que el documento "no cumple muchos de los compromisos que hizo la primera ministra". También el exministro del "brexit" David Davis instó al gabinete de May, y a los diputados conservadores, a decir no al acuerdo.

Por su parte, las plataformas contrarias al brexit han convocado movilizaciones para manifestar su rechazo al acuerdo.