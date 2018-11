Cepsa planea emitir hasta 1.000 millones de euros en bonos a inicios de 2019

El sindicato de la OPV. Aún no están fichados, pero lo lógico es que la mayor parte de los bancos que estuvieron en el proceso fallido de salida a Bolsa estén en la emisión de deuda. En la lista estaban Bank of America Merrill Lynch, Citi, Santander, Morgan Stanley, Barclays, BNP Paribas, First Abu Dhabi Bank, Société Générale, UBS, BBVA y CaixaBank. Allen & Overy y Clifford Chance se ocuparon de la parte legal.

Ojo al precio. Las caídas del precio del crudo se han debido al alza de los inventarios, al desacuerdo para reducir la producción y a las previsiones de la OPEP. El cártel estima una caída de la demanda mundial del crudo de 1,1 millones de barriles diarios en 2019. Esta cifra coincide con la última propuesta de Arabia Saudí, que insiste en recortar un millón de barriles diarios para equilibrar el mercado. Si se cumplen los cálculos de la OPEP, que se reúne el 6 de diciembre, para 2019, la demanda de crudo del grupo caería por tanto en dos millones de barriles diarios respecto a la de 2017.