ATA advierte de "la preocupación" ante la propuesta del Gobierno de subir 260 euros la cotización

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha advertido este martes de "la preocupación" de los autónomos ante la propuesta del Gobierno central, con el que se mantiene la negociación, para subir 260 euros la cotización al año, cuando "el 70% de los autónomos no puede asumir esa subida".

Así lo ha subrayado Amor en declaraciones a los periodistas en Córdoba, tras una reunión con la exministra de Trabajo y Seguridad Social y diputada nacional del PP por Huelva, Fátima Báñez, y los candidatos al Parlamento andaluz por el PP cordobés José Antonio Nieto, Adolfo Molina y Andrés Lorite, entre otros representantes.

En este sentido, ha señalado que "a los autónomos no les viene nada bien que se suban las cotizaciones, que se pongan piedras en el camino, que la administración sea una barrera para los autónomos y tampoco viene bien que no se cuente con los autónomos a la hora de terminar determinadas medidas".

Por eso, ha trasladado "la preocupación de los autónomos andaluces, más de 530.000, con la medida de subida, sobre la que en este momento se habla con el Gobierno". Desde ATA se ha presentado una propuesta que "no tiene nada que ver, porque la primera que ofrecía el Gobierno era subir 500 euros de media y la segunda subir 260 euros", mientras que los autónomos plantean "una subida de 50 euros, que es lo que ha subido de media en los últimos 25 años las cotizaciones de los autónomos", ha remarcado.

Además, ve "importante" que se mantenga la tarifa plana, a la vez que ha mostrado su apoyo a la propuesta del PP andaluz de "extender dicha tarifa 24 meses en la región", algo que "se ha hecho en Madrid y da resultados", de ahí que crea "conveniente que se haga en esta comunidad", ha defendido.

También, considera que "la administración tiene que ser un aliado de los autónomos", que "en este momento generan empleo, actividad y cohesión social en Andalucía", de modo que "la administración no puede ser una traba y una barrera", dado que "todavía hay negocios en esta tierra que no se abren y se quedan en el camino por las trabas que encuentran muchas veces de la propia administración", ha indicado.

Libertad individual

Por otra parte, Lorenzo Amor espera que "no se rompa la libertad individual del autónomo en España para poder elegir su base de cotización y las prestaciones por las que cotiza", como por ejemplo ante propuestas de "obligar a los trabajadores de forma forzosa a jubilarse en convenio", algo que "estaba antes", de manera que le gustaría que "en este país la libertad individual de poder decidir uno cuándo se quiere retirar se mantenga".

Igualmente, ha valorado que "en España el autónomo puede elegir la base de cotización que quiera entre 932 euros y 3.804 euros", aunque "es verdad que hay un problema y así se ha manifestado al Gobierno", de modo que espera que "se solucione en 2019", porque "hay 500.000 autónomos cuya facturación no llega a 800 euros al mes y no pueden pagar 278 euros", a lo que ha agregado que "el 70% no puede cotizar más de lo que cotiza ahora".