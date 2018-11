Los instaladores eléctricos prevén un boom de puntos de recarga y autoconsumo

Matelec, el salón de la industria eléctrica y electrónica, congrega este año a 800 empresas de un sector entusiasmado por las medidas urgentes decretadas por el Gobierno para promover la transición energética. Si bien la eliminación del impuesto al sol fue la que tuvo mayor repercusión mediática, el Real Decreto 15/2018 del 5 de octubre pasado incorpora novedades que abren un escenario mucho más propicio para el desarrollo de la generación distribuida y la movilidad eléctrica.

Por un lado, el decreto elimina la figura del gestor de puntos de carga de coche eléctrico introducida en 2010 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero y, por otro, permite a los propietarios de estas instalaciones la reventa o cesión gratuita de la energía excedente, aunque este último punto ha quedado pendiente de reglamentación.

Jesús Román, secretario general de la Federación Española de Instaladores Eléctricos (Fenie), dice que se trata de dos modificaciones “muy sencillas”, pero de gran importancia para el sector, a las que se suma también la simplificación del concepto de autoconsumo, distinguiendo únicamente entre dos tipos: instalaciones con vertido de excedentes a la red y sin vertido.

Para instalar paneles fotovoltaicos de baja tensión que no viertan excedentes al sistema, el consumidor ya no necesitará el permiso de la distribuidora, sino que bastará con que obtenga una licencia de obras y un certificado de instalación eléctrica. La norma permite, además, el autoconsumo colectivo en comunidades de vecinos, hospitales y otros edificios públicos.

Por todos estos cambios normativos, Jaume Fornés, presidente de Fenie, espera que en los próximos años se produzca en España un boom de instalaciones eléctricas, tanto de paneles fotovoltaicos en los tejados de las viviendas como de puntos de recarga en garajes públicos y privados. “Vienen años dulces para nosotros”, augura el máximo directivo de una organización que representa a 15.000 empresas y 100.000 empleos.

Sin embargo, advierte de que quedan pendientes algunas reglamentaciones, especialmente en lo concerniente a la seguridad industrial de las instalaciones. “Está bien que todo el mundo pueda vender equipos de autoconsumo, pero siempre y cuando estos puedan ser controlados por la Administración, porque es la única manera de prevenir accidentes derivados de una mala ejecución”, defiende. En ese sentido, proponen la creación de registros de infraestructuras de recarga y paneles solares.

Fornés asegura que este es un tema en el que todos los grupos parlamentarios están de acuerdo. Los partidos, según Román, comparten también la idea de que el decreto aprobado por el Gobierno adquiera en el Congreso rango de ley, a fin de que no quede sujeto a los cambios de ideología política que a menudo conllevan los relevos de poder en el Ejecutivo.

Exposición de un puesto de recarga para coche eléctrico en la edición 2016 de Matelec.

Sobre el gestor de carga, Luis Cejalbo, director de operaciones de WallboxOk, fabricante valenciano de estas infraestructuras, explica que la existencia de este agente obligaba a cualquier centro comercial, hotel, casa rural o restaurante de carretera que desease ofrecer este servicio a sus clientes a darse de alta como tal y constituir una empresa aparte con ese fin específico.

“Al suprimirse esta figura, desaparece una burocracia innecesaria. No tenía sentido que una empresa cuyo negocio principal no era la venta de energía tuviese que realizar todo ese papeleo”, recalca. No obstante, aclara que deberá dictarse un reglamento que regule cómo deberá prestarse este servicio, ya sea de pago o gratuito.

Precisa que instalar un punto de carga residencial cuesta entre 900 y 1.800 euros dependiendo de si el garaje es comunitario o privado y de la distancia al contador, ya que normalmente este se encuentra en la planta baja y la cochera, en el sótano. Desde su creación en 2012, WallboxOk ha instalado alrededor de 5.000 puntos de recarga en España y Portugal, a razón de tres por día.