Apple cae un 7% en Bolsa y deja de ser la empresa del billón de dólares

Duro castigo a Apple en Bolsa al día siguiente de anunciar resultados récord. La acción de la compañía retrocede un 7% en la Bolsa de Nueva York después de anunciar ayer 59.531 millones de dólares de beneficio. Sin embargo, la compañía prevé un freno en la venta de iPhone en la temporada navideña: avanzó que prevé ingresar entre 89.000 y 93.000 millones, frente a los 92.740 que calculaban, de media, los analistas.

La caída de la acción le hace perder de un plumazo casi 70.000 millones de dólares de capitalización, y deja de ser la firma del millón de dólares de valor de mercado. Con todo, la acción cotiza aún en torno a 211 dólares, un 25% por encima de la cotización del cierre de año.

Además de las debilidad de las previsiones, un gesto que no ha gustado nada al mercado: no publicará los datos de ventas de teléfonos inteligentes, tabletas y ordenadores: la compañía ha anunciado que a partir del ejercicio 2019 dejará de desglosar las unidades vendidas de ipHone, iPad y Mac. Una medida que no ha sentado bien entre algunos inversores, que ven en ella una forma de esconder datos que puedan no ser tan positivos como hasta ahora. Otros señalan que es una medida con sentido, en tanto en cuanto la compañía quiere enfocarse a los servicios y no tanto a la venta de teléfonos y tablets.

En la presentación de los resultados trimestrales, Apple señaló que las ventas de iPhone fueron similares a las de un año antes. A partir de ahora, la compañía ya no dará a conocer esos datos. según directivos de la empresa, esa cifra no refleja la evolución real de la compañía.

Más allá de la polémica, los analistas temen un freno más en seco en el crecimiento de ingresos de la empresa. Desde Nomura señalan que al rebajar las previsiones para el trimestre, "plantea el escenario de una caída sostenida de ventas de iPhone". la firma de análisis ha rebajado el precio objetivo de la compañía desde 215 dólares hasta 185.

También Bank of America ha rebajado las perspectivas de Apple y ahora recomienda mantenerse neutral cuando antes aconsejaba comprar. "Hay probabilidades de nuevas revisiones negativas de las estimaciones", anticipan. Morgan Stanley ha recortado asimismo el precio objetivo de Apple desde 247 hasta 226 dólares por acción.

Otros analistas ven sin emabrgo signos para el optimismo. Desde FBN Securities consideran que la debilidad de las ventas se deba solamente al calendario de lanzamiento de nuevos modelos (el iPhone XS y el XS Max se lanzaron en septiembre) mientras que los anteriores lanzamientos de Apple fueron en diciembre, según recoge Bloomberg.