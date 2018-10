Trump acusa a Twitter de robarle seguidores

El presidente de EE UU, Donald Trump, ha vuelto a atacar a las tecnológicas, en esta ocasión a Twitter, a la que acusa de estar atacando su cuenta en la red social, aunque no aporta ninguna prueba de ello. Además, afirma que las actuaciones de la Twitter podrían ser un signo de falta de objetividad.

Twitter has removed many people from my account and, more importantly, they have seemingly done something that makes it much harder to join - they have stifled growth to a point where it is obvious to all. A few weeks ago it was a Rocket Ship, now it is a Blimp! Total Bias?