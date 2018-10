La banca tradicional se suma a las cuentas 100% online

Cada día son más los que recurren a la tarjeta e incluso al móvil para abonar sus compras cotidianas. Esta digitalización es aún mayor en lo que respecta a la gestión de las cuentas bancarias: cada vez son menos los que acuden a las oficinas y las nuevas generaciones contratan los productos a través de internet.

La banca tradicional es consciente de esta situación y está sacando productos adecuados a su nuevo perfil de cliente: cuentas 100% digitales. La última en hacerlo ha sido Bankia, que este miércoles ha anunciado el lanzamiento de la Cuenta ON_Nómina, exenta de comisiones siempre que las operaciones sean realizadas a través de la página web de la entidad, su aplicación o en cajeros. La cuenta incluye una tarjeta de débito y otra de crédito gratuitas, un seguro para compras online y un descuento del 3% en las estaciones de servicio Shell/DISA y un 2% en Galp. Además, los 8.000 primeros clientes que contraten este productos recibirán un cheque por 50 euros para gastar en la web www.pontunominaenon.com.

Si el cliente decide operar en las oficinas, la renovación de las tarjetas asociadas tendrá un coste de 28 (débito) y 43 euros (crédito) y también se cobrará la comisión de mantenimiento de la cuenta y las transferencias bancarias. Las únicas operaciones que están permitidas en ventanilla sin penalización son los reintegros superiores a 600 euros o el ingreso de cheques.

La Cuenta Zero 123 de Banco Santander es también 100% digital y libre de comisiones. Incluye asimismo una tarjeta de débito y otra de crédito gratuitas. Sin embargo, las condiciones para beneficiarse de estas ventajas no están vinculadas a las operaciones online sino al mantenimiento de unos ingresos mensuales, la domiciliación de recibos, el uso de la tarjeta o el mantenimiento de un saldo en fondos, cuentas o planes de pensiones de la entidad.

La Cuenta Online BBVA Sin Comisiones no exige el cumplimiento de ninguna condición en las operaciones -permite realizar gestiones en las oficinas sin cargos- ni la domiciliación de una nómina. Su contratación incluye una tarjeta de débito gratuita.

CaixaBank ofrece este producto a través de su banca online, Imaginbank. La cuenta carece de comisiones y las operaciones se realizan a través de la app móvil, la aplicación de Facebook o los cajeros. Aunque desde su página web avisan de que para disfrutar de todas las funcionalidades es necesario usar la app.

El Pack Wefferent de Cajamar (incluye cuenta y tarjeta de débito gratuita) es también 100% online y carece de comisiones. Al igual que el producto de Bankia, las operaciones deben ser realizadas a través de internet o los cajeros automáticos. De no ser así, tendrán un coste.

Entre la banca tradicional, las únicas entidades en ofrecer cuentas online remuneradas son Ibercaja y Abanca. La Cuent@.com suma a las ventajas de estar exenta de comisiones una remuneración del 0,02% TAE. No obstante no permite la domiciliación de nóminas ni recibos ni incluye tarjetas asociadas. Por otro lado, la Cuenta Clara de Abanca, además de una tarjeta de débito gratis, incluye un depósito remunerado al que se traspasa cada mes de forma automática todo saldo de la cuenta principal que exceda los 3.000 euros. La remuneración en esta segunda cuenta es del 0,05% TAE, aunque se eleva al 0,15% si se domicilia una nómina o pensión o se realizan ingresos regulares de al menos 1.500 euros al mes. Para beneficiarse de sus ventajas, las operaciones deben realizarse a través de internet, salvo ingresos o reintegros superiores a 600 euros. Además, hasta el 31 de diciembre bonifica con 150 euros a aquellos clientes que domicilien su nómina al contratar esta cuenta.

Por último, ING, Wizink, Evo Banco y Self Bank, bancos digitales desde sus orígenes, solo ofrecen cuentas para operar a través de internet. Hasta ahora, su gran apuesta era bonificar los ahorros de los clientes, pero en los últimos meses han ido recortando estos reintegros. La Cuenta Nómina de ING no es remunerada, pero si se contrata antes del 31 de octubre, bonifica durante dos años el 3% de los recibos de luz, gas y teléfono domiciliados. Por otro lado, su Cuenta Naranja (totalmente gratuita) remunera el 0,1% TAE de los ahorros. Similar es la oferta de Self Bank: Cuenta Nómina Self sin comisiones y Cuenta Ahorro Self gratuita remunerada al 0,07% TAE. La Cuenta Ahorro de Wizink eleva esta cifra hasta el el 0,3% TAE, aunque a partir del 15 de noviembre la bajará al 0,1%. Por último, la Cuenta Inteligente de Evo Banco traspasa de forma automática a una cuenta de ahorro (con una remuneración del 0,2% TAE) los saldos que superen los 3.000 euros.