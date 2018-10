Los hoteles de diseño, la obsesión del viajero prémium

Digital, amante de los hoteles, preferentemente de diseño, reserva muchas actividades por anticipado y es muy activo en las redes sociales antes y después del viaje. Estos son algunos trazos del perfil del viajero prémium, según el estudio The Customer Journey of the Premium Traveler, elaborado por el Premium Travel Lab de IE y Google, a iniciativa del Observatorio del Mercado Premium y de Prestigio IE-Mastercard.

El estudio revela que este tipo de turista consulta un número significativamente mayor de fuentes de inspiración y de información antes de elegir su viaje. Al hacerlo, ocho de cada diez de estas fuentes de información a las que acude son online. Además, tanto antes como durante y después del viaje, estos viajeros muestran un mayor uso de los dispositivos digitales y lo hacen de una forma más interactiva. Asimismo, se muestran más activos en las redes sociales que el viajero medio.

También reservan con anticipación y en destino un mayor número de actividades y de experiencias. De hecho, señala el informe, realizan más reservas de paquetes que el turismo de masas, lo que supone una oportunidad para los operadores que se centran en estos mercados. “España tiene hoy una oportunidad para atraer a más turistas prémium, incrementando el gasto medio por persona”, señala María Eugenia Girón, directora del citado observatorio de IE y Mastercard.

El perfil de este tipo de viajero tiene entre sus preferencias las vacaciones en la playa. En cuanto al alojamiento, la mejor ubicación tiene una importancia decisiva, así como el tamaño de la habitación y la calidad del servicio. Pero además, el estilo y el diseño del hotel es otro de los factores relevantes para este tipo de viajero, que da más importancia a este aspecto frente a otro tipo de turista. También están más interesados en las ofertas de salud y bienestar, en compras, en actividades de aventura y deportes, así como en las ofertas de gastronomía local.

“En esta investigación se pone fin a algunas de las creencias más extendidas sobre los viajeros prémium. El estudio señala cuáles son los aspectos que de verdad les distinguen del turista a gran escala, y cuáles les son comunes”, asegura Jörn Gieschen, responsable del informe. Por ejemplo, solo confían, sobre todo los anglosajones, en los paquetes de vacaciones cuando viajan al extranjero.