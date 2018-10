Exceltur avisa de que el ajuste en el turismo se prolongará a 2019

Exceltur, asociación que representa al sector turístico en España, reconoce que la desaceleración en el turismo se prolongará hasta 2019. "Calculamos que a nuestros competidores todavía les falta recuperar un 28% de los visitantes provenientes de los mercados más importantes para España, como Alemania y Reino Unido", aseguró José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur. El sector solo creció un 1,1% durante el verano, un 1,5% por debajo de lo que creció el PIB español.

La patronal achacó la desaceleración del crecimiento a varios factores. "Hubo una fuerte recuperación de competidores en el Mediterráneo, como son Egipto y Turquía. Además, nuestros principales mercados tuvieron mejores condiciones climáticas, lo que propició que la gente no tuviese que salir de sus países para disfrutar del sol. Otro factor importante fue la inestabilidad política en Cataluña", aseguró Oscar Perelli, director de estudios e investigación de Exceltur. Por otro lado, el sector aumentó su creación de empleo, un 3,2%.

Las pernoctaciones bajaron un 9,1% en el tercer trimestre del año. "El sector ha visto cómo este indicador ha caído una media de tres días en los últimos diez años", explicó Zoreda. La estancia media de los visitantes extranjeros en España es de 7,9 días. Además, han caído un 3,4% la llegada de turistas, pero según datos de Exceltur, estos han gastado más. Los ingresos por turista aumentaron un 4,2% en los meses de julio y agosto, pasando de los 742 euros los mismos meses de 2017, a los 773 euros registrados en 2018. El motivo es la llegada de más visitantes provenientes de mercados con mayor poder adquisitivo, como Norteamérica, Latinoamérica y nórdicos.

Exceltur confirmó la desceleración que había anunciado semanas anteriores. En el conjunto del año el sector solo crecerá un 2%, cifra seis décimas menor a las pronosticadas en julio. Además, la patronal mostró su rechazo a muchas de las medidas acordadas por el Gobierno con Podemos: la subida del impuesto de sociedades, al impuesto sobre los dividendos obtenidos por inversiones turísticas en el extranjero, el aumento del salario mínimo interprofesional. Estas medidas creen que pueden ser contraproducentes para la competitividad y el crecimiento del sector. Por ejemplo, en el caso de los sueldos, la patronal pidió salarios "los más vinculados posibles a la productividad".

Respecto a la posibilidad de que se construya un nuevo aeropuerto en Madrid, a 30 kilómetros de la capital, Zoreda explicó que todavía no tienen datos para saber si esto es necesario o no. Tampoco, ha dicho, tienen estudios sobre el impacto en el sector de un posible "brexit duro". "El turismo inglés no para de crecer. Los empresarios están más preocupados de la evolución de la libra y de cómo puede afectar a la capacidad de compra del turista británico, que porque deje de viajar", dijo Zoreda.

"Basta ya de la verbena de los pisos turísticos"

Zoreda aseguró que hay un hartazgo generalizado hacia las plataformas de pisos turísticos, no solo entre los empresarios, sino también entre los habitantes. "Los ciudadanos han dicho basta ya de la verbena de los pisos turísticos". "Nos parece legítimo que las comunidades de vecinos puedan decidir sobre si debe haber pisos turísticos o no en sus bloques de edificios. Estamos de acuerdo con las medidas que está queriendo impulsar el Ayuntamiento de Madrid. Si las plataformas como Airbnb hubiesen controlado desde un principio que los pisos anunciados en su página web cumplen con la legislación, quizá no hubiésemos llegado hasta el límite de pedir medidas tan radicales", añadió. El vicepresidente de la asociación dijo, además, que esto ya no es una cuestión de competencia desleal con los hoteles, sino un problema "de convivencia ciudadana".