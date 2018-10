Ribera asegura que Alcoa se llevaba el 30% de la subasta de interrumpibilidad

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado este jueves que Alcoa se ha beneficiado tradicionalmente de las medidas de apoyo para paliar el precio de la luz en la industria electrointensiva y que se llevaba sistemáticamente el 30% de la subasta de interrumpibilidad.



Además, la titular del departamento ha anunciado, además, que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha convocado para la semana que viene una reunión y ha añadido que lo primero que tiene que saber el Gobierno es cuáles son los motivos del cierre de las plantas

de Avilés y La Coruña, que cree que "difícilmente" se pueden imputar a este factor, informa Ep.



En declaraciones en los pasillos del Congreso de los Diputados, ha afirmado que una vez que se conozcan los motivos del cierre de estas plantas -que emplean a 686 personas- se podrá conocer qué supone esta medida y hasta qué punto si quieren salir se puede encontrar a otro agente

industrial que tenga interés en producir aluminio en esas plantas.



Ribera ha indicado que su responsabilidad es convocar la subasta de interrumpibilidad en la que estaba trabajando el Ejecutivo, un mecanismo que permite compensar a la industria electrointensiva que esté dispuesta a ser desconectada en caso de que sea necesario para mantener la seguridad del suministro.



En este sentido, ha explicado que desde Alcoa sabían que se estaba trabajando en esta nueva subasta diseñada para favorecer a las empresas más grandes y ha subrayado que, sabiendo que representa el 30% de ese beneficio, lo mismo se tiene que repensar esa convocatoria para que no se produzcan distorsiones para la industria, para la que el coste de la electricidad es relevante.



"Seguiremos con nuestros planes y lo mismo lo que nos hace es retrasar esa convocatoria para evitar una distorsión y que puedan beneficiarse las demás si ellos quieren cerrar", ha apuntado.

"Lo que no creo es que este sea el motivo, habrá que ver cuáles son los motivos (del cierre), que difícilmente se pueden imputar a esta decisión", ha agregado la ministra de Transición Ecológica.



Por ello, ha señalado que es importante entender qué otros motivos estructurales pueden estar detrás de esta decisión, en la que lo más llamativo ha sido lo inmediato del anuncio. "Nadie sabía hasta el día anterior que iban a anunciar esta decisión de cierre e incluso cuando la ministra de Industria o la alcaldesa de Avilés intentaron el día anterior hablar con los responsables de la empresa no se pusieron", ha subrayado.



Asimismo, ha reconocido que no tiene sospechas sobre cuáles han podido ser los motivos que han llevado a la multinacional americana a anunciar el cierre de dos de sus plantas en España y ha considerado que entiende que es una decisión empresarial que de manera recurrente venían anunciando pese a que "luego se quedaban tranquilos".