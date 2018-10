Equinix crea el mayor campus de interconexión de España

Equinix, una de las mayores compañías del mundo de interconexión y centros de datos, acelera en su apuesta por el mercado español. La multinacional estadounidense, que el pasado año compró Itconic (antigua Telvent Global Services) por 215 millones a Carlyle en España, anunciará hoy en Madrid la creación del "mayor campus de interconexión" de la península ibérica. Algo que será posible gracias al servicio ECX Fabric de la compañía, que estará disponible en el país desde el próximo noviembre y permitirá interconectar todos sus centros de datos de Madrid (dos), Barcelona, Sevilla y Lisboa a su plataforma global de interconexión, formada por 200 centros en todo el mundo según explica a Cincodías Ignacio Velilla, director general de Equinix en España.

"Esto permitirá a las empresas españolas o a aquellas que operen en nuestro país interconectarse bajo demanda a cualquier cliente, empleado o partner de todo el mundo desde nuestros data centers en España. Y todo de manera ultrarrápida, segura y privada, y sin tener que invertir en infraestructuras y líneas de comunicaciones propias, algo muy importante si queremos igualar las oportunidades de las empresas españolas a las de otros países punteros. Es clave que puedan competir en conectividad con sus homólogas internacionales en el entorno de economía digital actual", remarca Velilla.

En este contexto, el director de Equinix apunta que la interconexión, el intercambio de tráfico directo y privado entre empresas, "se está convirtiendo en el modelo que están utilizando las compañías líderes para competir en el entorno digital". Y apunta un dato que lo avalaría. Según la segunda edición del Índice Global de Interconexión (GXI), un estudio que analiza el intercambio de tráfico global y que será también presentado hoy, la interconexión entre empresas (la conectividad privada) crecerá casi diez veces más que internet en 2021. En concreto, el ancho de banda de interconexión se situará en 8.200 terabits por segundo de capacidad para ese año.

El citado estudio, realizado por Equinix, también revela que en España, la mitad de los directivos encuestados (en total han sido 100) afirman que sus empresas ya hacen uso del esta interconexión a la hora de conectarse a clientes, socios y empleados, y añade que el 60% confía en que las soluciones de interconexión serán aún más relevantes en sus organizaciones en los próximos tres años.

"Las compañías están haciendo frente a enormes retos a la hora de adaptarse a la nueva era digital y el internet público, cada vez más congestionado, ya no les asegura el desarrollo eficiente de sus negocios", continúa Velilla, que añade que, a medida que el tráfico IP mundial se está saturando, seis de cada 10 directivos confían en la relevancia de a interconexión.

La plataforma de interconexión de Equinix, que aprovecha las capacidades de las redes definidas por software y se contrata como si fuera un servicio (se paga por uso), está presente en 52 mercados y cuenta con 9.800 clientes. Las compañías pueden solicitar en ella conexiones a cualquier de las más de 1.000 empresas que forman parte hoy de su servicio ECX Fabric. Entre ellas, Amazon Web Services, Google Cloud Platform, IBM Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud, Safesforce, SAP, ServiceNow, Carterpillar, Citi y Walmart.

Para Velilla hay tendencias macroeconómicas, tecnológicas y regulatorias que van a seguir impulsando el crecimiento de la interconexión. Entre ellas destaca la transformación digital de las empresas y fenómenos como el internet de las cosas, que impulsa la necesidad de mantener interacciones en tiempo real entre personas, cosas, localizaciones, clouds y datos. "Al menos el 50% del PIB mundial se digitalizará para 2021", dice. Otras dos hacen referencia a los riesgos de ciberseguridad ("las compañías evitan el uso del internet público para contrarrestar las amenazas digitales) y a los ecosistemas de negocio, pues se prevé, dice, que para 2021 el número de organizaciones que utilice una combinación de intermediarios se duplicará y que su relación con industrias ajenas a su propio negocio se triplicará.

Equinix, que hará "su puesta de largo" este jueves ante 250 personas tras concluir la integración de Itconic, destaca que con su nueva oferta permitirá que cualquier empresa española escale rápidamente sus negocios digitales a nivel mundial con más partners y destinos. "Una mayor huella geográfica les permitirá un consumo más rápido de los datos", dice Velilla. En España, la compañía tiene unos 300 empleados y unos 400 clientes, pero espera crecer de manera "importante" con el nuevo servicio que, según el directivo, facilitará muchísimo la interconexión a nivel costes, de velocidad de despliegue y seguridad, pues asegura que cada conexión se gestiona de forma estanca. "Nuestros clientes pueden ir creciendo respecto a lo que vayan necesitando de caudal y podrán conectarse a 2.700 proveedores de red y de cloud, y todo desde un único sitio y a través de un portal o una API".

La compañía, que no ofrece detalle de sus cuentas locales, facturó 4.400 millones de dólares en 2017 y acumula ya 63 trimestres consecutivos de crecimiento. Sus ingresos en el segundo trimestre de este año fueron de 1.262 millones, un 4% más frente al mismo periodo del año anterior. El objetivo es facturar en 2018 unos 5.000 millones. Equinix no planea abrir de momento ningún nuevo centro de datos en España, pues asegura tener todavía capacidad de expansión para el próximo año o incluso para los dos siguientes. "Pero dependerá de cómo evolucione el mercado, porque España ya no es solo un mercado local. Nos estamos convirtiendo en una referencia internacional a nivel de interconexión por las raíces compartidas que tenemos con Latinoamérica, y también Portugal con África, y hay muchísimo interés en dinamizar España como un hub de interconexión".