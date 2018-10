PeopleMatters trae a España un nuevo certificado en recursos humanos

Las últimas estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicadas la semana pasada, sostienen que España ganará 3,4 millones de inmigrantes en los próximos 50 años, de los cuales más de un millón llegarán al país antes de 2022. Esta transformación demográfica tendrá consecuencias en todos los niveles de la sociedad, y dentro del empleo, también impactará en la gestión de las personas. Así, además de la revolución tecnológica de la que tanto se habla y del reajuste que provocará la robótica en la cadena productiva, también hay que poner el foco en la gestión de la diversidad generacional, y sobre todo cultural, dentro de los departamentos de los recursos humanos.

Por eso, y con el objetivo de traer a España las nuevas técnicas en gestión de personas, la consultora PeopleMatters presentó ayer el acuerdo al que ha llegado con la Society for Human Resource Management (SHRM) para distribuir en el país sus programas de formación y certificación en recursos humanos. “Esta es una alianza con una de las organizaciones más importantes del mundo dentro de esta industria, que tiene 70 años de historia y más de 300.000 asociados de 165 países. Estamos en un momento de cambio muy importante en el sector de los recursos humanos y estar en contacto directo con una organización como esta, que nos da una óptica global, es algo necesario para España”, explicó Alfonso Jiménez, socio director de PeopleMatters.

El principal objetivo de esta alianza, prosiguió Jiménez, además de abrir una nueva línea de negocio, es “contribuir al desarrollo de las capacidades de los perfiles españoles y acercarles a todo lo que se está moviendo a nivel mundial gracias a un certificado especial”. Y es que, en términos globales, estos expertos se enfrentan a los mismos problemas. Según datos que maneja la SHRM, en todo el mundo hay unos 12 millones de estos profesionales, y a diferencia de los expertos de otras áreas, como la financiera o la digital, estos rara vez acaban sentándose en la mesa directiva de las empresas.

Sin embargo, continuó Íñigo Sánchez-Cabezudo, director de mercados globales de SHRM, a pesar de que estos perfiles suelen tener los mismos problemas y retos por delante, el profesional español adolece de “una falta de liderazgo y de un bajo índice de compromiso por parte de los empleados. A los profesionales españoles les hace falta bajar los humos y tener más humildad a la hora de mirar al resto del mundo”, alegó.

Con los programas de certificación de la SHRM, “los más avanzados del mundo dentro de los planes de formación y acreditación”, afirmó Jiménez, los recursos humanos en España entran en una nueva etapa mucho más actualizada. De esta forma, esta certificación hace frente a la gestión de los cambios tecnológicos que afectan a la empresa, a la evolución cultural que traen consigo los empleados que llegan de cada vez más países, al liderazgo y a la comunicación, a los análisis de datos e incluso a la ética deontológica de la profesión.

“Tenemos el convencimiento de conseguir cambiar el rol de los profesionales de la gestión de personas. Si seguimos haciendo todo igual, estos perfiles nunca van a ser un actor fundamental en la transformación de las empresas”, explicó el director de la práctica de estrategia y organización de PeopleMatters, Marcos Sanz.

Una certificación práctica

Con este tipo de iniciativas, desde las empresas especializadas en la gestión de personas también persiguen que este departamento empiece a tomarse mucho más en serio en las organizaciones. Y es que, “de igual manera que hay compañías que se certifican en Microsoft o en Adobe, creemos que es necesario que las organizaciones lo hagan en recursos humanos, ya que una certificación, al fin y al cabo, es lo que hace que realmente se cambien las aptitudes y los objetivos”, recordó Sánchez-Cabezudo.

De esta forma, desde PeopleMatters empezarán a trabajar tanto con las empresas como con los profesionales interesados de forma individual. La certificación se conseguirá mediante la superación de un examen, posterior a las clases presenciales o en formato online, en función de las necesidades de los alumnos. “Será un auditor externo el que lleve a cabo la prueba para asegurar la parcialidad”, añadió Sanz.

Consciente de que hay otro tipo de certificados de este tipo en el mercado, Sánchez-Cabezudo recordó que este título es “muy práctico y que tiene como protagonista un juicio situacional que pone al profesional frente a situaciones a las que no está acostumbrado y que se renueva cada seis meses, por lo que está totalmente actualizado a los cambios que vive el mercado”. Y es que, apuntó Sanz, de poco sirve que alguien sepa mucho de compensación de empleados o de impacto tecnológico si no sabe cuándo aplicar los cambios o con qué fines. “Nosotros queremos convertir al profesional en un directivo de recursos humanos, y no en un técnico”, señaló Sánchez-Cabezudo.