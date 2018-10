Así es el negocio de Forocoches: ya factura más de un millón

Quizás el nombre de Link World Network le diga poco o nada, pero es la sociedad de Palencia que creó Alex Marín y que gestiona Forocoches, el foro online en español más visitado del mundo, y también uno de los que más controversia ha generado en sus 15 años de vida. La compañía, que acaba de hacer públicas sus cuentas de 2017, ha superado por primera vez el millón de euros de facturación, tras elevar sus ingresos un 16% frente a 2016. Su beneficio neto fue de 488.117 euros, un 8,7% menos, después de disparar en el ejercicio sus gastos de explotación un 89% hasta los 350.000 euros. El resultado de explotación también cayó un 8% hasta 635.207 euros.

Marín explica a CincoDías que Link World Network, que se creó en 2001, siempre ha estado en positivo y que sus ingresos provienen exclusivamente de la publicidad. “Movemos publicidad en todas sus vertientes: display, programática, nativa, afiliación, promociones... Es un proyecto que se puede adaptar rápidamente a casi cualquier formato de monetización, pero siempre se enfoca a lo que mejor funciona para no malgastar tiempo y recursos”, señala. Respecto a que los gastos se hayan disparado, el joven emprendedor (Palencia, 1980), aclara que siempre se han mantenido muy bajos, “por lo que cualquier incremento puntual dispara el porcentaje”. En 2017 se elevaron sobre todo por “un patrocinio bastante importante” a un equipo de eSport, según puntualiza.

Desde de Link World Network también se gestiona TodoRelatos.com, la web de literatura erótica más grande del mundo en castellano, creada poco antes que Forocoches, pero el peso de esta última es del 80% en las cuentas de la sociedad”, según precisa Marín, quien asume múltiples tareas en la compañía, que al cierre de 2017 no tenía ningún empleado. “Yo superviso y coordino que todo funcione correctamente, y después muchos servicios que necesita la empresa para funcionar se subcontratan: contabilidad, legal, gestión de campañas y optimización de publicidad, hosting, desarrollo y diseño, equipo de soporte y control 24/7”.

La empresa, que pagó 166.000 euros de impuesto de Sociedades y no distribuyó dividendo, acumula ya unos fondos propios de casi 3,4 millones, la mayoría (2,3 millones) en activos financieros a largo plazo y casi otros 300.000 en inversiones financieras a corto plazo. “Hay participación e inversiones variadas en empresas del sector, por ejemplo entre las últimas invertidas están las webs del sector del automóvil diariomotor.com y quecochemecompro.com, o la firma de administración de sistemas brutalsys.com”, detalla Marín. La compañía también tiene inversiones financieras en fondos de inversión de todo tipo. “Hay mucha diversificación”, dice.

Alex Marín, fundador de Forocoches.

El dueño de Forocoches admite que en 2006 recibió dos ofertas “serias” de compra del foro de varios millones de euros, pero las rechazó. “Tras estudiarlas, entre pagar la mitad en impuestos y el potencial de crecimiento de la web, no compensaba vender”. Marín subraya que fue un acierto, y que, desde entonces, no ha tenido ninguna intención de venta y todo nuevo acercamiento lo ha rechazado o ignorado directamente. “En mi situación actual, prefiero seguir comprando porcentajes de otras empresas y participar en proyectos que me resulten interesantes”, continúa.

Forocoches alcanzó en algunos meses de 2018 los 165 millones de páginas vistas, y el récord global en tráfico se produjo el pasado septiembre con 9,1 millones de usuarios únicos y más de 21 millones de visitas. “En estas cifras de tráfico, mantenerse o continuar creciendo mes a mes ya es un logro”, apunta Marín, que describe su plataforma social como “el bar de internet en el que puedes hablar de casi cualquier cosa: deporte, política, hobbies, tecnología, informática, problemas personales del día a día y, por supuesto, de coches”. En su opinión, una de sus mayores ventajas del foro es el anonimato: “Esto hace que en el se comenten temas mucho más personales que en Facebook o Twitter. Aunque no hay que confundir libertad con libertinaje, y en el foro todo lo que sea ilegal está prohibido”.

Fuertes críticas y moderadores

Pero cuando se le recuerda que su foro ha sufrido fuertes críticas por los contenidos machistas de muchos hilos, por seguir a personas y sacar toda la información posible sobre ellas (lo que llaman hacer un CSI) y, muy especialmente, por publicar datos personales e imágenes de la víctima de La Manada, Marín destaca que todo el tema relacionado con los moderadores de los contenidos vertidos por los usuarios “es una de las características del foro que más ha evolucionado en los últimos años”. “Si a finales de 2017 ya teníamos un equipo pequeño de control que revisaba los reportes de los usuarios, este ha sido triplicado durante 2018, haciendo un seguimiento continuo de lo que pasa en el foro”.

Según Marín, lo que ocurrió en ese y otros casos fue que se publicó en Forocoches información “que filtraron algunos medios, y nosotros fuimos los primeros que retiramos toda referencia (en menos de una hora) y expulsamos a más de 200 usuarios que incumplieron normas de uso relativas a esos temas”. El joven admite, no obstante, que han aprendido de sus errores y que, por ello, han reforzado el equipo y el protocolo a lo largo de este año para ser aún más rápidos en estas incidencias.

Desde 2009, Forocoches cerró el registro a nuevos usuarios y solo se puede acceder ya al foro por invitación. “La fórmula ha sido todo un éxito y ha logrado que tenga un acceso más limitado, lo que se traduce en un mayor sentimiento de pertenencia”. Marín admite que hay muchas invitaciones que se venden en plataformas como eBay por unos 20 euros, pero afirma que es algo que “desaconseja utilizar”, pues “hay mucho usuario que vende lo que no tiene”. Sobre este punto, invita a los lectores de CincoDías a probar utilizando el código CINCODIASFC100 en Forocoches.com/código. “Allí podrán obtener una invitación limitada hasta 100 usos”.

Preguntado sobre si Forocoches ha alcanzado ya su etapa de madurez y si, en este punto, cambiaría algo del pasado de la plataforma si pudiera, Marín apunta que es difícil decir cuándo han alcanzado dicha madurez y añade que, si bien los cambios estéticos no han sido destacables, sí han cambiado por dentro. “Ahora somos una empresa más organizada. Hemos cometido muchos fallos durante estos años, pero hemos aprendido de todos ellos y nos han permitido hacernos mejores. Posiblemente sin ellos no estaríamos donde estamos”, dice.