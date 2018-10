Telefónica advierte de los prejuicios de las pymes frente a los servicios digitales

Telefónica ha advertido de la necesidad de que las pymes destierren los mitos negativos sobre la implantación de los servicios digitales. En un informe, bautizado como “¿Sin cambios en la empresa? Cómo las pymes utilizan servicios digitales para competir”, y en el que se incluyen las opiniones de 700 empresas de España, Alemania, Reino Unido, Brasil, Argentina y Chile, la firma enumera las percepciones erróneas de estas empresas, que impiden su transformación y frenan su crecimiento.

El primer prejuicio es la creencia de que los servicios digitales son caros. “Las pymes operan en un entorno enfocado en el presente, administrando el flujo de caja y minimizando riesgos por lo que suelen aplazar las decisiones sobre la inversión digital”, dice el informe, que indica que las pymes creen que el gasto supondrá unos costes muy altos.

Marisa Urquía, directora de Empresas de Telefónica España, explica que las pymes subestiman el beneficio que los servicios digitales suponen para el crecimiento de sus ingresos y la recuperación de la inversión. En una entrevista con Cinco Días, la ejecutiva asegura que las soluciones de productividad y cloud son cada vez menos costosas, incluso gratuitas en algunos casos. “Actualmente ya no tienen que hacer fuertes inversiones en comprar equipos puesto que tienen la opción de contratar los servicios y pagar en función del uso”, señala.

Otro de los prejuicios para la adopción de estos servicios procede del miedo a carecer de personal interno capacitado para gestionar este entorno tecnológico y de tener que realizar una gran inversión para contratarlo. Frente a esta visión, Urquía defiende que el proveedor del servicio incluye el asesoramiento y soporte técnico para garantizar el funcionamiento.

Un tercer inhibidor que frena la adopción de servicios digitales es la creencia de las pymes de que el uso de la tecnología es solo para grandes compañías. Según el informe, esta forma de pensar puede situar a estas empresas en una disyuntiva, pues al no sentar las bases adecuadas para adoptar las tecnologías se está restringiendo su potencial de crecimiento, teniendo que afrontar más adelante costes mayores para “ponerse al día” frente a la competencia.

El cuarto mito que se mantiene entre las pymes es que la seguridad no es una prioridad. No obstante, Telefónica cree que esta visión puede cambiar. Con la repercusión pública de las brechas de seguridad y robo de datos en los últimos años, las pymes se están dando cuenta de que no hay nada “tan insignificante” que no justifique la adopción de medidas proactivas para garantizar la integridad de su red y sus datos. Telefónica defiende que las pymes con visión de futuro se percatan de que la seguridad, a través de la ciberseguridad, el internet de las cosas y el cloud, es clave para mantener la competitividad en un entorno global.

Latinoamérica

En términos generales, el informe apunta que las pymes de las economías emergentes de América Latina están más atentas a las oportunidades que puede brindar la transformación digital. Con respecto a las europeas, afirma que muestran signos de “fatiga digital” tras varias oleadas de adopción tecnológica.

La encuesta incluida en el informe señala que el 79% de las empresas de la región dicen que la tecnología es muy importante para el crecimiento de sus negocios, en comparación con solo el 55 % en Europa.

“De aquí a 2020 se prevé que el 41% de los ingresos de las empresas procederán de negocios digitales”, destaca el estudio, que advierte de que mientras que empresas de todo el mundo experimentan una transformación digital, menos de la mitad de las pymes dicen estar comprometidas activamente con la transformación digital.