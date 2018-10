Las empresas españolas abrazan los ODS

La mayoría de las empresas del Ibex 35 expresan un compromiso público y concreto con la Agenda 2030 de desarrollo sostenible que no se traduce, sin embargo, en el establecimiento de unos objetivos medibles y cuantificables. Así se pone de manifiesto en el informe ODS, año 3. Una alianza para la Agenda 2030 elaborado por la Red Española del Pacto Mundial para conmemorar el tercer aniversario de la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en el que se realiza un balance de lo que está siendo la aplicación de la Agenda en España.

En concreto, 28 de las 35 empresas que componen el índice de referencia de la Bolsa española manifiestan en sus memorias de sostenibilidad ese compromiso, que, comparado con el ejercicio anterior, supone una pequeña mejora, ya que entonces era el 74%. Sin embargo, únicamente el 17% (6 de las 35) ha establecido acciones concretas. De esas 28 compañías, 26 son socias de la Red Española.

“La parte positiva del compromiso que se hace no se materializa. No se aterriza ese compromiso con un plan de acción concreto. Sí que lo hay para otras áreas tradicionales de la RSC pero no con el enfoque de los ODS. En el Pacto Mundial creemos que hay un amplio margen de mejora”, señaló en la presentación del informe Cristina Sánchez, subdirectora de la Red Española de Pacto Mundial.

“Uno de los retos para los próximo años será bajar y aterrizar la Agenda 2030 en un lenguaje pyme”, afirma Cristina Sánchez

El informe se centra en el análisis de las memorias de sostenibilidad de las compañías del Ibex porque, como destaca el propio estudio, la labor que están realizando estas supone un gran impulso hacia otras grandes y pequeñas empresas a nivel nacional. Debido a su gran tamaño, están vinculadas a través de su cadena de valor a multitud de entidades grandes y pequeñas que pueden seguir el ejemplo. “Las compañías del Ibex son un poco la vanguardia de ciertas tendencias empresariales”, recalcó Sánchez.

El título del informe, Una alianza para la Agenda 2030, “pone el acento en el objetivo 17, que es el de las alianzas, y que nos parece el más importante de todos en el sentido de que señala el camino para poder cumplir los otros 16”, señaló Àngel Pes, presidente de la Red Española. “Para que tengan éxito estos objetivos debe haber una colaboración entre todos los agentes comprometidos para que esta Agenda sea una realidad”, subrayó.

Alianzas

El estudio destaca el papel esencial de las empresas del Ibex en la creación de alianzas, ya que son las que cuentan con más recursos para llevar a cabo colaboraciones a gran escala y a nivel multiactor. De hecho, prácticamente todas las empresas del selectivo están llevando a cabo alianzas para contribuir a ámbitos relativos al desarrollo sostenible. Sin embargo, solo 13 han alineado estas alianzas con el marco de los ODS.

Los ODS 13, acción por el clima; 8, trabajo decente y crecimiento económico; 9, industria, innovación e infraestructura; 5, igualdad de género, y 7, energías renovables son, por ese orden, “los identificados como prioritarios para las empresas y son los mismos que se citaban el año anterior, con algún cambio de orden, pero nada importante a destacar en cuanto a los porcentajes”, indicó Sánchez. “Es algo lógico puesto que son los cinco ODS que estarían más directamente vinculados sectorialmente además con las empresas del Ibex 35”.

Por el contrario, los ODS menos presentes son el 2, hambre cero, y 14, vida submarina, “ya que estos no están tan alineados con el negocio de las empresas”, apuntó Sánchez, si bien hizo notar la conexión que existe entre los objetivos, y puso el ejemplo del trabajo decente, que al promoverlo, conecta también con la erradicación de la pobreza.

El informe también estudia las prioridades de las empresas adheridas a la Red Española del Pacto Mundial, donde aparecen ya un gran número de pymes. En concreto, la Red Española cuenta con 2.356 entidades, de las que el 14% son grandes empresas, el 75% son pymes y el 10% otro tipo de organizaciones (tercer sector, sindicatos, asociaciones empresariales e instituciones educativas). Aquí se mantienen los ODS 8, 5 y 13, y entran el 3, salud y bienestar, y el 12, consumo responsable. Cristina Sánchez destacó como reto “ser capaces en los próximos años de bajar y aterrizar la Agenda en un lenguaje pyme. Creemos que todos los actores implicados en la Agenda tienen que hacer ese cambio práctico hacia la pyme. Y tiene que haber una cultura empresarial integradora en cuanto a la cadena de valor”, subrayó.