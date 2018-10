Lo que se juegan los bancos españoles en la nueva crisis que azota a Europa

Una de las entidades que más sufrió la tenencia de deuda italiana en balance el primer semestre fue Sabadell. Después del castigado experimentado en Bolsa, decidió emprender la venta de deuda y solo en los seis primeros meses año el banco que lidera Josep Oliu redujo cerca de un 39% los bonos italianos que conservaba en su poder, hasta los 5.899 millones. Este importe representa el 17,29% del total de la cartera de deuda. Desde la entidad señalan que el recorte obedece no a la percepción de riesgo de solvencia sino a una decisión de riesgo en cuanto a la volatilidad de su valoración, debido a las inestabilidad política por la que atraviesa el país y las dudas que predominan sobre el rigor presupuestario. En Renta 4 afirman que el escenario actual no refleja un riesgo real de que no se vayan a cobrar los pagos de la deuda por lo que consideran desmesurado el castigo sufrido en Bolsa por la entidad en particular, y el sector en general. El otro escollo para Sabadell en el corto plazo son las negociaciones entre el Gobierno de Teresa May y la UE para hacer efectiva la salida de Reino Unido.