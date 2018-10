Los 35 concejales que ganan más que Pedro Sánchez

El sueldo de los 18 concejales del Ayuntamiento de Madrid y los seis de Bilbao es superior al del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que gana 80.953 euros brutos anuales. Los concejales madrileños cobran 99.000 y 81.900 euros al año (aunque algunos de ellos no se dedican de forma exclusiva a esta tarea), mientras que los de Bilbao tienen todos la misma retribución, 83.201 euros, según la Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA), publicada hoy por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Por su parte, el salario de los concejales de Barcelona es de entre 98.000 euros y 84.000 euros, según informan en la página web del Ayuntamiento, aunque la política de Barcelona en Comu establece que parte del sueldo es donado a entidades o proyectos sociales.

Con respecto a los alcaldes, cinco superan los 80.000 euros al año: Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Vitoria. Manuela Carmena tiene el sueldo más alto (102.009,97 euros), por encima de los 100.000 de Ada Colau, aunque, al igual que los otros miembros de su Gobierno, dona parte de su salario: la política del partido establece que solo puede ganar 30.800 euros netos al año.

Entre las diez grandes ciudades de España, el segundo que más gana es el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto (PNV), con 91.318,28 euros brutos; seguido por el de Valencia, Joan Ribó (Compromís), 82.602,94 euros; el de Zaragoza, Pedro Santisteve (Zaragoza En Común), que cobra al año 75.749,94 y Murcia, José Ballesta (PP), con 73.331,53.

Por debajo de los 65.000 euros brutos figura el primer edil de Málaga, Francisco de la Torre, PP, 64.062,74 euros; el de Sevilla, el socialista Juan Espadas, con 61.033,98; el también socialista de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, 60.171,30 euros y el de Palma de Mallorca, Antoni Noguera (MES), con una retribución de 58.539,18 euros.

No obstante, también hay alcaldes cuyo sueldo no supera el salario mínimo interprofesional, es decir, los 10.000 euros, en concreto, 1.535 regidores. Y algunos no llegan a los 100 euros. El caso más llamativo es el del alcalde de Matilla de Arzón, un municipio de la provincia de Zamora con 174 habitantes, que gana seis euros brutos al año. Con respecto a los concejales, 41.000 de ellos no superan el SMI, de los cuales, un 16% no cobra nada por ejercer como tal.