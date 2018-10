José Luis Acea: "Hemos invitado a varios ejecutivos en año y medio a que se vayan"

Lleva más de 20 años en el sector financiero. José Luis Acea ha pasado por varios puestos hasta llegar en mayo de 2016 a ser nombrado consejero delegado de Banca March, en sustitución de José Nieto. Su designación se produjo dos meses antes de que se comunicase el nombramiento de Juan March de la Lastra, como nuevo presidente. Entre ambos pusieron en marcha un cambio total en la estructura y organigrama de la entidad. Eliminaron el modelo de negocio mixto iniciado por el anterior equipo directivo, que suponía la convivencia de un asesoramiento directo a los clientes con una red agencial en áreas como banca patrimonial y corporativa. La firma balear eliminó así sus redes pseudoagenciales y filiales al considerarlas un riesgo reputacional

¿Banca March ha pasado el ecuador de su plan estratégico, ¿lo va a cumplir?

Estamos creciendo como está fijado, a dos dígitos. Desde junio de 2016 a 2018 hemos multiplicado por cuatro el resultado de nuestra actividad bancaria. En ese periodo, además, la banca patrimonial ha empezado a ser rentable, coincidiendo con el cambio del responsable. Hemos crecido más de 5.000 millones de euros entre enero de 2017 y agosto de 2018 en recursos. Hemos abierto grandes oficinas en Barcelona y Sevilla e inauguraremos otra de grandes dimensiones en Madrid antes de fin de año. Tenemos una estrategia clara, comprometida con banca privada, de empresas, y corporativa. Estamos en línea de cumplir el plan y de plantearnos retos para el próximo. El objetivo a tres años era crecer un 50% de los recursos generados. De hecho, ya estamos creciendo a ese ritmo en recursos fuera de balance. Estamos confiados en que cumpliremos los objetivos a 2019.

¿Afectará al negocio la desaceleración del crecimiento de la economía española que ha comenzado a detectarse?

Llevamos casi 100 años haciendo banca y hemos superado todas las crisis. Los fundamentales del banco no han cambiado. Tenemos la tasa de solvencia más altas del sector, y el nivel de morosidad más bajo. No hay que ser catastrofista. Es muy pronto para hablar de ralentización. Debemos estar tranquilos. Lo que hay que hacer es mantener las tasas de crecimiento. Tenemos crecimientos por encima de la media europea, lo que hay que hacer es realizar reformas que nos permitan mantener la senda del crecimiento.

¿Qué hemos aprendido de la crisis financiera?

La prudencia. Una cosa importante para nosotros es no tener una dependencia de los mercados. Cuando manejas el dinero de otra persona lo mejor es la prudencia, también la inversión a largo plazo.

¿Se entiende que mantienen su apuesta por no salir a Bolsa?

Absolutamente. No puedo dar otra respuesta. Nuestro modelo es sostenible, y nuestra empresa es familiar y estamos muy orgullosos de serlo. No tenemos ninguna necesidad de cotizar. Cumplimos, además, con todos los requisitos que se nos exige. Somos el banco más solvente.

Desde hace un año Banca March está en boca de todos sus competidores por la fuga de banqueros sénior y de otros ejecutivos que han sido fichados por UBS, Banco Sabadell, Bankinter, Andbank, Diaphanum... ¿Qué está pasado?

No está pasando nada que no queramos que pase. Y quiero ser muy contundente en esto, ya que hemos sido poco proactivos en explicarlo. Nuestra estrategia es firme, pero claramente tiene que alinearse la organización con ella, y eso es lo que hemos hecho, y los números nos acompañan, somos líderes en banca privada. Cualquier organización tiene que tener una combinación completamente testada de personas, red, de tecnología con criterios de prudencia. Cuando fui nombrado consejero delegado en 2016 tenía claro que nuestra primera prioridad era adecuar el banco a las futuras regulaciones, y tomamos una primera decisión, quisimos así terminar con el modelo de gestión de pseudoagentes y filiales, que no forma parte de nuestra estrategia. Queríamos eliminar todo aquello que no tiene cabida en nuestra estrategia, y así lo hemos hecho. Han salido personas, pero también hemos contratado. Pese a que el resto de las entidades han reducido plantilla nosotros la hemos aumentado. Desde enero ha crecido más de un 4%, y hasta final de año se incorporaran 50 personas más. Además, invertiremos 75 millones de euros en tecnología en tres años. Y seguiremos prescindiendo de todo aquello y de todos aquellos que no tienen lugar en nuestra estrategia.

¿Entonces Banca March ha abierto la puerta a directivos para que dejen la entidad?

Sí, hemos tomado decisiones para invitar a varios ejecutivos a que se vayan. Pero hay que tener cuidado, porque el 85% de lo que ha pasado estaba dentro de las decisiones que hemos adoptado, pero bueno, luego hay salidas normales dentro de un mercado dinámico. El mercado está vivo. Pero insisto, no tiene que estar en esta casa quien no quiere, no puede o no debe estar. Todas las salidas están ya cubiertas. Y a partir de ahí queremos construir un banco que tenga una historia en los próximos años, que permita consolidar su entrega a la sexta generación

¿El banco ha demandado a UBS y a Diaphanum? ¿Por qué?

No sé a quién vamos a demandar. El banco no va a dejar de utilizar las herramientas a su alcance para defender sus intereses. Nosotros no hablamos de demandas explícitas, pero lo que tengamos que hacer lo haremos.

Banca March ha adquirido una cartera de clientes de 550 millones de euros a BNP Paribas. ¿Va a seguir creciendo con compras?

Si aparece una oportunidad que tenga sentido y complete nuestro crecimiento orgánico y nuestra estrategia pues la analizaremos.

¿Qué sucede con su banco custodio Inversis, quieren buscar un socio o vender el 100% de la firma?

Cualquier opción es posible. Hemos iniciado un proceso para ver el interés del mercado, pero está en una fase muy incipiente.

¿ Siguen apostando por ser un banco solo doméstico?

Tenemos una sucursal en Luxemburgo, pero podemos seguir creciendo en España y seguiremos creciendo. No tenemos ninguna intención de salir fuera.

¿El BCE qué opina de la atípica estructura de Banca March y Corporación Alba?

Cumplimos con todos los requisitos que nos exige el BCE, y demostramos que ganamos dinero haciendo banca.

¿El modelo de Banca March tiene sitio en el futuro?

Somos un referente en banca privada. Seguimos captando clientes y negocio de otras entidades. Hemos encontrado un nicho de mercado y lo hacemos bien. Sí, tenemos un sitio. Nuestro cliente quiere proximidad, que se piense en él, y así lo hacemos. Tratar cara a cara al cliente es fundamental y ese es nuestro modelo. El tamaño no es lo importante. Hace años el banco sí apostaba por crecer en tamaño y negoció fusiones y compras, pero eso ha cambiado. Presumimos de conocer al cliente. Somos un banco especializado, no una filial especializada.

¿Qué le parece el impuesto a la banca o la tasa Tobin o un posible cambio tributario en las sicav?

Habrá que esperar en que se puede concretar. Pueden ser globos sondas que se desinflen.