Amazon responde a las críticas y sube el salario mínimo para los trabajadores de EE UU y Reino Unido

El gigante de la distribución Amazon ha anunciado que aumentará el salario mínimo de sus trabajadores de EE UU y Reino Unido. En el primer caso, se elevará hasta los 15 dólares la hora (13 euros al cambio), mientras los afincados en Londres cobrarán, como mínimo, 10,5 libras la hora (11,8 euros). Para el resto de trabajadores del país británico dicho salario será de 9,5 libras (10,68 euros).

La subida salarial, que llega tras fuertes críticas a la multinacional, se aplicará tanto a a todos los empleados fijos, parciales y temporales, incluso aquellos que se mantienen a través de las agencias. Hasta ahora, el sueldo medio de los trabajadores de Amazon en EE UU era de 14 dólares la hora.

Según estimaciones de la compañía, este aumento afectará a 250.00 trabajadores fijos de la firma en ese país y a 100.000 empleados temporales. "Escuchamos a nuestros críticos, pensamos mucho lo que queríamos hacer y decidimos liderar este movimiento. Estamos entusiasmados con este cambio y alentamos a nuestros competidores y otros grandes empleadores a unirse", afirmó el fundador y CEO de Amazon, Jeff Bezos.

En el caso de Reino Unido, el aumento salarial afectará a 17.000 de los 30.000 empleados fijos que tiene Amazon y a 20.000 trabajadores temporales más. "Estamos muy contentos de anunciar que Amazon está aumentando el salario mínimo para todos aquellos que forman parte de la empresa", dijo Doug Gurr, el Manager para Reino Unido de Amazon.

Douglas K. Harper, delegado de CC OO en Amazon, asegura que no hay planes de la multinacional para subir el sueldo en España, pero califica de “positivo” el incremento llevado a cabo por la compañía en EE UU y Reino Unido. “No sé si será suficiente para considerar que es un sueldo digno para esos países, pero cualquier paso adelante hay que verlo como algo bueno”, señala.

Harper recuerda, no obstante, que la decisión de subir el sueldo a muchos empleados en ambos países se debe a las condiciones “enormemente complicadas” que tienen sus colegas en esas geografías. “En EE UU muchos trabajadores de Amazon duermen en la calle o en un coche, porque su sueldo no les permite tener o alquilar una vivienda, y muchos incluso tienen que pedir bonos de alimento para poder comer porque el sueldo no les llega a fin de mes”.

Y es que, el senador y excandidato a la presidencia, Bernie Sanders, había atacado recientemente a Amazon porque algunos de sus trabajadores necesitan de ayudas públicas para poder mantenerse. El mes pasado, el propio Sanders presentó una propuesta de ley, bautizada como "Stop Bezos Act" según la cual las compañías que no paguen un salario digno deberían tener que reembolsar a las autoridades fiscales los beneficios federales que se pagan a sus trabajadores de bajos sueldos.

El delegado de CC OO destaca igualmente que la legislación inglesa respecto a los derechos de los trabajadores “deja mucho que desear”. “Ojalá tuvieran la legislación que tienen en Alemania, Francia o, incluso, en España”. Según detalla Harper, Amazon tiene más de 30.000 trabajadores en Reino Unido, lo que supone casi el 30% de los empleados de la compañía en toda Europa.

En España, sin mejoras de momento

En un comunicado, Amazon España ha declarado que el anuncio de subida de sueldo de hoy "es específico para EE. UU. y Reino Unido; en todos los demás países lo estamos evaluando". En lo que se refiere a la situación de España, la compañía ha añadido: "Hemos creado más de 2.000 empleos permanentes desde 2011. Estos trabajos cuentan con un salario competitivo, un paquete completo de beneficios y programas de formación innovadores como Career Choice que financia el 95% de los estudios para nuestros empleados".

Respecto a los salarios de Amazon en España, Harper explica que hay una gran diferencia entre lo que cobran los operarios de los centros logísticos de la compañía, cuyo sueldo asciende a 19.500 euros brutos al año en Madrid, “algo más en Barcelona y algo menos en Valencia”, y los empleados con cargos de cierta responsabilidad, que van desde los 40.000 euros brutos al año hasta más de 70.000-80.000 euros. En el caso de los operarios, que trabajan 1.768 horas al año, Amazon paga la hora a 10,64 euros.

En España, la compañía mantiene un pulso con sus trabajadores del centro logístico de San Fernando de Henares (Madrid), tras aplicarles el convenio provincial de logística y no el propio que tenían, algo que según los empleados les ha empeorado las condiciones laborales. El caso está pendiente de juicio.