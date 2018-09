Ganarse la vida invirtiendo en Bolsa no es posible: haga números

. Una de las formas más habituales de operar en Bolsa para los debutantes es con la operativa intradía. Abrir posiciones (sea inversión en acciones o apuestas bajistas), sobre varias compañías, y cerrarlas a lo largo de la misma sesión bursátil. Casi siempre, esta forma de invertir va a aparejada con la utilización del análisis técnico, que se basa en el estudio de los datos históricos de cotización bursátil. Este formato de inversión se vende en los cursos de Bolsa como el más sencillo, pero la evidencia académica demuestra que no es mejor que otros estilos, como la inversión en valor o el análisis macroeconómico. Eso sí, es el formato que más comisiones genera para los brokers dedicados a la compraventa de títulos, que muchas veces fomentan estos cursillos.

. Los fondos de inversión pagan muchos gastos que el cliente no ve: comisiones por ejecución de operaciones, gastos para recibir análisis sobre sectores o países, comisiones de custodia. El inversor particular no suele ser consciente de que invertir conlleva el pago de muchos peajes. Además, las grandes casas de inversión logran tarifas bajísimas al operar, mientras que un pequeño inversor puede pagar 20 euros por una sola operación. Ese lastre hace que sea mucho más difícil conseguir una buena rentabilidad.