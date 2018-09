Francisco González: “Una vez claro el camino no había que dilatar la decisión”

Francisco González si por algo pasará a la historia financiera de este país será por su obsesión con la transformación digital del banco, algo que lleva repitiendo más de 10 años. De hecho, y según asegura el banco, en España el 50% de las ventas que lleva a cabo la entidad son digitales, aunque esa operativa aporta aún pocos ingresos al banco, explican los expertos. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, González es también corredor de comercio y agente de cambio y bolsa de la Bolsa de Madrid. Antes de incorporarse a Argentaria, fundó la sociedad de valores FG Inversiones Bursátiles, que se convirtió en la primera firma bursátil independiente de España. Inició su carrera profesional en 1964 como programador en una empresa informática, época de la que viene su apuesta por transformar la banca con el apoyo de la tecnología.

En una entrevista realizada por el propio BBVA, González explica que adelanta su salida porque “es lo que tocaba hacer, porque un cambio así tiene que estar muy trabajado, muy madurado. Una vez que está claro el camino, no había que dilatar la decisión. Creo que en algunos temas importantes no es conveniente agotar los plazos. es una decisión que el consejo ha podido tomar ya porque ha entendido que Carlos es líder idóneo para seguir con el proyecto de transformación que ha puesto a BBVA a la vanguardia del sector a nivel mundial”. El banquero añade que este cambio “garantiza la continuidad de la estrategia y que el gran proyecto siga avanzando. El consejo lleva tiempo trabajando en el plan de sucesión”.

González deja todos sus cargos en el grupo. “Es fundamental dejar espacio al nuevo equipo y además es lo lógico, teniendo en cuenta los elevados estándares de gobierno corporativo de esta casa”.

El sucesor de González, Carlos Torres, nació en Salamanca en 1966 aunque se siente gallego, como sus padres, Torres Vila es licenciado en ingeniería eléctrica y administración de empresas por el Instituto Tecnológico de Massachussetts y en Derecho por la UNED. Antes de entrar en BBVA, había sido presidente ejecutivo de Isofotón, director corporativo de estrategia y director financiero de Endesa y socio de McKinsey & Company.

Como Francisco González y Jaime Caruana, Torres comparte su amistad (y en su caso también familiar) con el economista y empresario Manuel Pizarro.

El aún presidente del segundo grupo bancario español asegura que una de las cosas que más echará de menos tras su salida es viajar. “Desde que estoy en BBVA he viajado el equivalente a dar la vuelta al mundo unas cien veces”.

En esta entrevista asegura que es “fundamental tener un modelo de gobierno que evite la concentración de poder. Yo nunca he participado en una decisión sobre una petición de crédito, viniera de donde viniera”. Añade que es clave “la independencia. Hay que saber decir que no, y dar el protagonismo a los equipos técnicos”. González es el único presidente que dijo que BBVA no invertiría en Sareb, ni participó en la colocación de la OPV de Bankia.