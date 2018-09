El rey de Arabia Saudí inaugura el AVE a la Meca

El Rey de Arabia Saudí, Slaman Bin Abdulaziz Al Saud, ha inaugurado oficialmente este martes el AVE La Meca-Medina, el que está considerado mayor proyecto de infraestructuras de empresas españolas en el exterior, cuyo importe asciende ya a 7.100 millones de euros, según informa el

consorcio de compañías que lo ha acometido. El recorrido inaugural del 'AVE del Desierto' se ha realizado con la circulación de dos trenes entre las estaciones de Yeda y Medina.



La inauguración de este proyecto, pese a ser considerado como uno de los emblemas de la 'marca España', no ha contado con altos representantes del país.



Así, mientras que por parte de Arabia además del Rey también ha acudido el príncipe heredero Mohammed Bin Salman Bin Abdulaziz, por parte de España la máxima representación ha recaído en el embajador en el país, Alvaro Iranzo Gutiérrez, y el presidente del consorcio constructor, Jorge

Segrelles. También acudieron representantes de las compañías que lo conforman.



El ministro de Fomento, José Luis Abalos, estuvo este martes en Granada donde, precisamente, anunció la puesta en servicio de la conexión AVE con la ciudad para junio de 2019.



El presidente del consorcio destacó el "hito" que la inauguración del AVE a la Meca supone para la "ingeniería española". "Ha demostrado la capacidad de empresas e ingenieros para construir un tren de Alta Velocidad en condiciones climáticas extremas", subrayó.



En cuanto a la puesta en servicio comercial del AVE árabe, que explotará Renfe, tardará aún unos diez días en arrancar, dado que está inicialmente prevista para el próximo 4 de octubre, según indican en fuentes del sector.



En este sentido, el consorcio constructor se limitó a indicar en un comunicado que "en las próximas semanas se pondrán en funcionamiento los canales de venta para la reserva de billetes".



Asimismo, avanzó que en los dos primeros meses de servicio, los viajeros contarán con descuentos de hasta el 50% en el precio de los billetes, que se comercializarán con un sistema de precios flexible vinculados a la demanda.



El AVE a la Meca comenzará a explotarse no obstante de forma limitada y, según los últimos acuerdos entre el consorcio y Arabia, no estará a pleno rendimiento hasta septiembre de 2019, que será cuando circule todos los días y a la velocidad máxima de 300 kilómetros por hora para

la que está diseñado.



Por el momento, en su primer año, el AVE del Desierto sólo circulará cuatro días a la semana, de jueves a domingo, cuando ofrecerá ocho viajes diarios, si bien se confía aumentar estas frecuencias a partir de próximo mes de enero.



El AVE a la Meca se ha inaugurado así siete años después de que a finales de 2011 España se alzara con el proyecto, inicialmente valorado en unos 6.736 millones de euros, pero que, según el consorcio, ya asciende a 7.100 millones tras sumar los importes cobrados por retrasos y reclamaciones en los últimos meses.



En concreto, el consorcio que ha construido el AVE y lo explotará está formado por las públicas Renfe, Adif e Ineco, y las privadas OHL, Cobra (ACS), Indra, Consultrans, Copasa, Dimetronic, Imathia, Inabensa y Talgo, que ha suministrado los trenes.



El contrato ha supuesto la colocación de las vías de la línea, de 450 kilómetros de longitud, y la instalación de todas sus instalaciones de 'superestructura', además del referido suministro de trenes y su explotación. Una vez que esté a plena rendimiento, el AVE unirá La Meca y Medina en menos de dos horas y media y transportará a unos 60 millones de pasajeros anuales.